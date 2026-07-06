Volkswagen, in arrivo il sostituto del SUV ID.4: è la ID.Tiguan







Volkswagen prepara una svolta importante nella propria gamma elettrica. L’attuale ID.4 lascerà il posto alla nuova ID. Tiguan. Il SUV elettrico non si limiterà a cambiare nome ma porterà con sé un design completamente rivisto e una piattaforma aggiornata. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno, la commercializzazione dovrebbe iniziare nel 2027.

Volkswagen ha deciso di abbandonare progressivamente la nomenclatura numerica della famiglia ID. a favore di denominazioni già conosciute dal pubblico. Dopo le anticipazioni sui futuri ID. Polo e ID. Cross, ora tocca alla ID. Tiguan, sfruttando la notorietà di uno dei SUV più venduti del marchio.

L’obiettivo è rendere più immediata l’identificazione dei modelli e rafforzare il legame con una gamma che negli ultimi anni non ha raggiunto i risultati commerciali sperati.

Design più vicino al Tiguan tradizionale

Le ultime immagini dei prototipi, ormai quasi privi di camuffature, mostrano un SUV dal carattere molto diverso rispetto all’attuale ID.4.

Il frontale appare più verticale e squadrato, con nuovi gruppi ottici e un cofano ridisegnato che richiama chiaramente il Tiguan con motore termico. Anche la vista laterale cambia, grazie a nuove portiere con maniglie tradizionali a scomparsa, abbandonando alcune delle soluzioni stilistiche più futuristiche della gamma ID.

Interni ripensati… ascoltando i clienti

Anche se gli interni non sono ancora stati mostrati ufficialmente, è atteso l’arrivo del nuovo linguaggio stilistico Volkswagen già anticipato su altri modelli.

La novità più significativa riguarda il ritorno dei comandi fisici per climatizzazione e funzioni principali, collocati sotto lo schermo centrale e sul volante. Una decisione maturata dopo le numerose critiche ricevute dagli utenti nei confronti dei controlli esclusivamente touch.

L’infotainment sarà inoltre aggiornato con una tecnologia più moderna e reattiva.

Nuova piattaforma e autonomia in crescita

Il nuovo ID. Tiguan utilizzerà la piattaforma MEB+, evoluzione dell’attuale architettura dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen.

La Casa tedesca non ha ancora diffuso i dati tecnici definitivi, ma l’adozione delle nuove batterie e dei sistemi di trazione elettrica dovrebbe consentire autonomie superiori e tempi di ricarica più rapidi rispetto all’attuale ID.4.

Oggi il SUV elettrico viene proposto con una batteria da 82 kWh, capace di raggiungere fino a circa 566 km di autonomia nel ciclo WLTP nella configurazione più efficiente. Resta da capire quali saranno i valori omologati del nuovo modello europeo, che potrebbe superare i 700 km.

Un modello strategico

Secondo le anticipazioni, il nuovo SUV elettrico sarà prodotto nello stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania, prendendo il posto dell’attuale ID.4.

Il modello rappresenta un passaggio importante nella strategia del costruttore tedesco, chiamato a rilanciare le vendite delle proprie auto elettriche in un contesto sempre più competitivo. Resta invece da verificare quali saranno gli allestimenti destinati all’Europa e i relativi prezzi al momento del lancio.

Il debutto ufficiale dell’ ID. Tiguan è previsto entro la fine del 2026 (Salone di Parigi in ottobre?), mentre le prime consegne dovrebbero iniziare nel corso del 2027.