Volkswagen ID3 Pro Performance del 2023 con 43 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha inviato Loreto: “Vendo Volkswagen ID3 Pro Performance, immatricolata a ottobre 2023, batteria da 58kWh, percorsi 43.000 km. In garanzia ufficiale, perfetta internamente ed esternamente, sempre in garage, ricaricata al 95% a casa, batteria non verificata ma direi perfetta visto che ho percorso più di 500 km con il 100% di ricarica. Prezzo 29.000 euro. La cambio per auto di categoria più grande, sempre elettrica ovviamente. Non si torna più indietro“. Per contatti si può scrivere all’indirizzo mail loreto.glorioso@gmail.com o telefonare al 335-8156280

Le ultime proposte (1) Model Y Performance 2023

Model Y Performance 2023 con solo 14 mila km vendesi. La propone Franco, un lettore di Teramo. Questa Tesla è proposta al prezzo di 45 mila euro. Questo è il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il lettore abruzzese, con i dati principali dell’auto: “: Vendo Tesla Model Y Performancecome nuova sia esternamente che internamente, tenuta sempre in box auto riscaldato. Per info e foto chiamare il 3408017548“. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail franco90zuccarini@gmail.com

Renault Zoe R135 del 2020 vendesi. La propone Andrea, un lettore di Verona. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it.

Ecco il breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore veneto: “Vendo Renault Zoe intense R135 full optional. BATTERIA DI PROPRIETÀ.

Ha appena fatto tagliando. Stato della batteria (capacità residua- SoH):86%.Gomme 4 stagioni nuove. Auto immatricolata nel marzo del 2020, con 59 mila km percorsi“. Prezzo richiesto: 13.500 euro. Per info potete contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail andrea_m2025@libero.it . Oppure, per altre informazioni , potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Le ultime proposte (3) Volkswagen eGolf del 2019 con 94.800 km

“Vendo Volkswagen eGolf, auto perfetta. La vendo per cambio progetto“. L’auto è stata immatricolata nel marzo del 2019. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Percontatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail gherardoulivi@gmail.com

Le ultime proposte (4) Tesla Model 3 LR AWD

“Vendo una TESLA MODEL 3 Long Range All Wheel Drive (AWD), immatricolata nel giugno del 2022. I Km percorsi sono 46.300. Garanzia del veicolo: fino al 14/06/2026 o dopo 80.000 km. Garanzia della batteria: fino al 14/06/2030 o dopo 192.000 km. Sono disponibile a qualsiasi prova e visione.La vendo per passaggio a nuova Tesla. Prezzo richiesto: 32.900 euro trattabili. Grazie per la collaborazione“. Per contattare direttamente il venditore si può scrivere alla mail angelo.montagna.78@gmail.com o telefonare al 328/4726427.

Le ultime proposte (5) DR 1.0 EV del 2024

Ecco il testo dell’annuncio del nostro lettore napoletano: “Vendo DR 1.0 EV elettrica con meno di un anno. Vendo per passaggio ad auto più spaziosa. L’auto è stata immatricolata nel 2024, 100% elettrica, con soli 8.850 km percorsi. È in perfette condizioni, nessun difetto, usata con cura. È molto comoda e agile, ideale per la città, ma la vendo solo perché le 3 porte non sono più comode per le mie esigenze. Incluso nel prezzo:

– Cavo di ricarica esterno (in regalo)

– Cavo per ricarica domestica (in dotazione originale). Prezzo richiesto: 13 mila euro, trattabile. Sono disponibile per visione e prova. Contattatemi per info!”. L’indirizzo mail per contattare il venditore è nocerajoseph77@gmail.com