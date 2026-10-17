Volkswagen ID.Tiguan in arrivo a 44.750 euro

Volkswagen ID.Tiguan: via agli ordini anche in Italia. Il nuovo SUV elettrico parte da 44.750 euro, che scendono a 41.100 con permuta o rottamazione. Tre le motorizzazioni, con potenze da 190 a 299 CV e batterie da 58 o 77 kWh netti. Autonomia fino a 605 km.

La nuova auto va a sostituire la ID.4, essendone di fatto una riedizione migliorata, e affiancherà la Tiguan con motori benzina, diesel e ibridi. Senza determinare quindi l’uscita immediata delle versioni tradizionali. Le consegne nelle concessionarie italiane sono previste nel primo trimestre 2027.

Nuovo design e spazio da SUV familiare

La vettura utilizza l’architettura elettrica MEB+, mentre il design e gli interni sono stati rivisti rispetto alla generazione attuale della Tiguan. La plancia integra uno schermo centrale da 15 pollici, un Digital Cockpit da 10 e, per la prima volta su una Volkswagen europea, un display da 12 per il passeggero anteriore. Sono previsti anche comandi fisici per alcune funzioni, oltre alla modalità one-pedal e a sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il bagagliaio offre 534 litri, ai quali si aggiungono 32 litri nel vano anteriore.

Volkswagen ID.Tiguan: motore potente, autonomia fino a 605 km

Come detto, tre le motorizzazioni previste per il nostro mercato. La versione ID. Tiguan d’ingresso abbina una batteria da 58 kWh netti a un motore da 140 kW (190 CV) con trazione posteriore. Chi sceglie l’accumulatore da 77 kWh può invece optare per la variante da 210 kW (286 CV), sempre a trazione posteriore, oppure per quella da 220 kW (299 CV) con trazione integrale 4MOTION. Volkswagen dichiara un’autonomia massima di 605 km nel ciclo WLTP per le configurazioni con batteria più capiente.

Volkswagen ID.Tiguan in Italia da 44.750 euro

La gamma italiana è articolata negli allestimenti Life e Style. Life comprende, tra le altre dotazioni, cerchi da 19 pollici, climatizzatore automatico a tre zone, navigatore con schermo da 15 pollici, sedili anteriori riscaldabili e diversi sistemi di assistenza alla guida. L’allestimento Style aggiunge fari Matrix LED, illuminazione ambientale più articolata, assistenza al parcheggio e portellone elettrico.

I prezzi di listino partono da 44.750 euro, ridotti a 41.100 con permuta o rottamazione. Sono previste eventuali formule di finanziamento specifiche Volkswagen. Il lancio commerciale nelle concessionarie italiane è previsto per il primo trimestre del 2027.

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