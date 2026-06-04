Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval entrano in produzione a Martorell







La fabbrica Seat di Martorell, vicino a Barcellona, ha avviato la produzione in serie della nuova Volkswagen ID. Polo e della Cupra Raval, due modelli destinati a giocare un ruolo centrale nella strategia elettrica del Gruppo Volkswagen. Le prime unità saranno equipaggiate con la batteria di maggiore capacità, mentre le versioni più economiche arriveranno successivamente.

L’avvio della produzione a Martorell rappresenta un tassello importante nella strategia industriale del colosso tedesco in Europa. I due modelli, infatti, sono destinati a presidiare il segmento delle compatte elettriche accessibili, uno dei mercati considerati più strategici per accelerare la diffusione della mobilità a batteria.

Martorell si trasforma per l’era elettrica

Negli ultimi anni il Gruppo VW ha investito oltre 3 miliardi di euro nel sito di Martorell, con l’obiettivo di renderlo uno dei poli europei di riferimento per la mobilità elettrica.

Per preparare l’impianto alla nuova fase produttiva, Seat ha realizzato una profonda trasformazione industriale. Sono stati adeguati circa 160.000 metri quadrati di stabilimento, è stata aggiornata la linea produttiva principale e sono stati installati 1.000 nuovi robot nell’area di assemblaggio delle scocche.

Tra gli interventi più significativi figura anche il collegamento automatizzato, lungo 600 metri, tra il nuovo impianto per l’assemblaggio delle batterie, inaugurato nel dicembre scorso, e la linea di produzione delle vetture.

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La piattaforma MEB Small al centro del progetto

La Volkswagen ID. Polo e la Cupra Raval nascono sulla nuova architettura elettrica compatta del gruppo, la MEB Entry (o MEB Small), sviluppata per consentire la realizzazione di veicoli più piccoli e meno costosi rispetto agli attuali modelli basati sulla piattaforma MEB tradizionale.

L’obiettivo è offrire vetture elettriche in grado di competere nei segmenti oggi dominati dalle utilitarie e dalle compatte con motore termico. Resta tuttavia da verificare il posizionamento definitivo di questi modelli e, soprattutto, i prezzi di listino delle future versioni d’ingresso, elementi che saranno determinanti per il successo commerciale.

Dalla Spagna anche ID. Cross e Skoda Epiq

Il ruolo di Seat/Cupra nel progetto va oltre la produzione della Raval e della ID. Polo. L’azienda guida infatti il cosiddetto development cluster dedicato alla famiglia di veicoli elettrici compatti del Gruppo Volkswagen. Per la prima volta nella sua storia, il marchio spagnolo avrà un ruolo diretto nello sviluppo tecnico futuro della piattaforma compatta elettrica.

Nell’ambito dello stesso programma nasceranno anche i SUV elettrici Volkswagen ID. Cross e Škoda Epiq, che saranno assemblati nello stabilimento Volkswagen di Navarra. I team spagnoli di Martorell e Navarra hanno collaborato strettamente durante la preparazione del progetto, accumulando oltre 560.000 ore di formazione.

Particolarmente rilevante è il coinvolgimento della filiera industriale iberica: oltre 90 fornitori e 110 siti produttivi partecipano alla realizzazione dei veicoli, contribuendo a circa il 70% del valore dei materiali impiegati.