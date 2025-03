Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Volkswagen ID.Every1 o più semplicemente ID.1 arriverà nel 2027, sarà lunga meno di 4 metri, avrà un’autonomia superiore ai 250 km e costerà 20.000 euro.

Svelata la ID.1, o ID.Every1. Volkswagen, anche nel nome, ha presentato un’auto “per tutti” e che fa un ulteriore passo nella nuova direzione del brand tedesco. La ID.1 ha infatti forme nuove, ma che non sono di rottura o troppo futuristiche. L’idea è quella di far confluire l’identità del marchio nell’elettrico. Le linee sono senza fronzoli e con quella sensazione di “senza tempo“ che ha caratterizzato diversi modelli VW, Golf in testa.

Design: stabilità, simpatia e elemento sorprendente

Le scelte di design poggiano su tre pilastri: stabilità, simpatia e quello che Volkswagen ha definito l’elemento sorprendente.

La stabilità è garantita (anche nella percezione) da ruote generose per un’auto compatta, 19 pollici, rese ancora più marcate da passa ruota davvero importanti. Anche il rapporto tra lunghezza, larghezza e altezza ribadisce la sensazione di quello che i designer chiamano “stance”. La ID1 misura infatti 388 cm di lunghezza, 182 di larghezza e 149 di altezza.

Per parlare di simpatia basta spostarsi all’anteriore con un frontale che sembra sorridere e i gruppi ottici che sono vivi, espressivi e strizzano l’occhio. Il sorriso è reso un po’ stravagante dalle luci diurne verticali e lo sguardo si anima nelle sequenze Welcome e Goodbye. Il logo illuminato, sia all’anteriore che al posteriore, resta l’elemento di continuità.

L’ingrediente segreto, l’elemento sorprendente, invece è il tettuccio che al centro si abbassa come nelle auto supersportive. Nella parte ribassata è stata integrata anche la luce di stop e il bordo d’uscita è sporgente per migliorare l’aerodinamica e di conseguenza anche l’autonomia.

L’abitacolo della Volkswagen ID.1

Scoprendo l’abitacolo si ha la sensazione di essere accolti in uno spazio sconosciuto, ma in qualche modo familiare. Merito delle superfici morbide, dei colori caldi e delle linee poco spigolose.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Le plastiche poi sono in gran parte realizzate con materiali riciclati. La plancia è dominata da un grande display centrale e sotto i controlli del clima e del volume. La maggior parte dei comandi sono infatti posizionati sul volate che è davvero pieno di tasti, circa una ventina, ma resta comunque molto pulito. Particolare la consolle centrale scorrevole che racchiude diversi vani porta oggetti ed è accessibile anche dal sedile passeggeri.

La piattaforma MEB per le “cittadine”

Gli interni della ID.1 sono piuttosto spaziosi se si considera che parliamo di un’auto di 3 metri e 90. Questo grazie alla piattaforma MEB su cui è realizzata, MEB che è nella versione con trazione anteriore, la stessa della ID2. Una piattaforma progettata per l’utilizzo principalmente urbano con una velocità massima di 130 km/h, motore 70 kW e autonomia superiore ai 250 chilometri.

Nel segmento delle cittadine VW arriva forse un po’ in ritardo rispetto ad alcune concorrenti, ma lo fa con la grande solidità e lo stile senza tempo del brand tedesco.

Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube