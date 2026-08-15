Volkswagen ID.Buzz diventa un camper in pochi minuti







Volkswagen si prepara a presentare il suo primo camper completamente elettrico basato sul minivan ID.Buzz. Il nuovo modello ID.California Cruise sarà affiancato da soluzioni gonfiabili sviluppate con Stuff Bubble per trasformare rapidamente il van in un vero spazio abitativo per le vacanze.

Un camper elettrico senza trasformazioni permanenti

Volkswagen Commercial Vehicles ha sviluppato il progetto insieme a Stuff Bubble, azienda specializzata in soluzioni gonfiabili per il campeggio. L’obiettivo è trasformare rapidamente il van in un camper, senza aggiungere peso e componenti fissi che ne limitano la versatilità nell’uso quotidiano.

I nuovi moduli possono infatti essere montati e rimossi in pochi minuti da una sola persona. Tra gli elementi sviluppati c’è una cucina gonfiabile progettata per entrare nel vano bagagli. Nonostante un peso inferiore ai 10 kg, offre una configurazione completa per cucinare e integra anche un sistema idrico chiuso.

Letto e cucina gonfiabili

La stessa filosofia viene applicata al nuovo letto gonfiabile. Il modulo pesa circa 6 kg nella configurazione singola e 12 kg in quella matrimoniale, consentendo di liberare rapidamente lo spazio quando non serve.

Il concept presentato da Volkswagen mantiene inoltre spazio sufficiente per muoversi, cucinare e trasportare i bagagli. Con il sistema letto installato, l’allestimento può ospitare fino a quattro persone per la notte.

Evoluzione dell’Id. Buzz

Volkswagen ha confermato che il camper ID.California Cruise sarà basato sull’ID.Buzz (minivan elettrico che reinterpreta in chiave moderna il mitico “Bulli” degli anni ’60) ma senza fornire ancora tutte le specifiche tecniche.

In assenza dei dati ufficiali, è ragionevole aspettarsi una stretta parentela con le motorizzazioni e gli accumulatori dell’ID. Buzz. Le versioni attualmente previste con batterie da 79 e 86 kWh offrono autonomie WLTP nell’ordine di circa 400-480 km, a seconda della configurazione.

I valori definitivi dell’ID.California Cruise dovranno però essere verificati quando Volkswagen presenterà il modello al Caravan Salon di Düsseldorf di fine agosto.

In Europa il debutto è vicino

Il nuovo camper fa parte di una strategia più ampia del costruttore tedesco, che punta a una nuova generazione di veicoli ricreazionali elettrici entro il 2028.

Per il pubblico europeo il progetto è particolarmente rilevante: la famiglia California è infatti storicamente legata al mercato del Vecchio Continente e l’arrivo di una variante completamente elettrica rappresenta un passaggio significativo per il settore dei camper.