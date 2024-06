Volkswagen ID.4 1st edition

È stata acquistata a luglio del 2021 per 50.000 euro, la vendo per 36.000 con possibilità di un secondo treno di gomme invernali (all’80%) su cerchi da 19.

Il modello è la 1 st edition, con interni in alcantara e tutti gli optional della serie di lancio 1 st.

Ricariche fatte sempre a casa con il fotovoltaico, mai caricato alle fast.

Nel 2022 è stato fatto il primo tagliando.

La vettura è in ottime condizioni, pari al nuovo, no fumatori, sempre in box coperto,u

Per contatti:

Ecco come Martino descrive l’auto che intende cedere (e perché): “Vendo causa decesso VOLKSWAGEN ID.4 1st editioncon(mai incidentata). L’autola vendo perchè ci siamo ritrovati con un auto in più e non è utilizzata.sata solo per spostamenti in zona“.