Volkswagen ID.3 Performance 58 kWh vendesi. La propone Paola, una lettrice siciliana. L’auto è del maggio del 2021, ma ha solo 14 mila km: “Mai un problema serio”. Per vendere il vostro mezzo elettrico (non solo auto), scrivete a info@vaielettrico.it, con la descrizione e allegando alcune fotografie. Volkswagen ID.3 Performance 58 kWh a 30 mila euro: “Ha solo 14 mila km”

Ecco come Paola descrive la sua auto: “Salve, sono della provincia di Palermo e vendo la mia ID.3 pro performance da 58 kWh. Ha solo 14.000 km. È la prima versione di maggio 2021. Ha ancora 5 anni e 4 mesi di garanzia sulla batteria.

Ricaricata sempre a casa. Batteria verificata da VW 6 mesi fa al primo tagliando. Cerchi da 19 pollici. Versione Business con telecamera, antifurto etc… autonomia dichiarata 420 km. Cambio per passare ad un’altra elettrica, un crossover, per esigenze familiari. Software aggiornato al 3.2. Mai un problema serio. Assistenza Volkswagen di Palermo molto buona. Prezzo 30.000 euro non trattabile. Grazie”. Per contatti scrivete a paoladigiorgio2@gmail.com o info@vaielettrico.it .

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe.

In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.