– Anno: 08-2023

– km: 30.946

– Stato Batteria: n.d.

– Località: prov. di Pisa

– Prezzo: 25.500 euro

Volkswagen ID.3 del 2023 con solo 30.946 km vendesi. La propone un lettore della provincia di Pisa. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco l’annuncio: “Vorrei utilizzare la vostra vetrina per vendere l’auto di mio fratello. È una Volkswagen ID.3 Pro Performance 58 kWh dell’ Agosto 2023. Auto in condizioni eccellenti, come nuova, completamente elettrica, dinamica, silenziosa e ricca di tecnologia, perfetta sia per la città che per i lunghi tragitti. Caratteristiche principali. Allestimento: Pro Performance. Motorizzazione: 150 kW (204 CV) – 100% elettrica. Batteria: 58 kWh – Autonomia reale di circa 300 km al 100%. Colore: Bianco con tetto nero a contrasto. Cerchi in lega sportivi. Interni tecnologici e spaziosi. Cambio automatico. Sistema infotainment touchscreen, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, cruise control adattivo, frenata rigenerativa e molto altro. Auto ancora in garanzia ufficiale Volkswagen. Nessun difetto, sempre curata con attenzione. Prezzo richiesto 25.500 trattabile. Motivo della vendita: Trasferimento all’estero”. Per contatti potete scrivere alla mail jonpas@outlook.com