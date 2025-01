Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 04/2021

Km: 62 mila

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Modena

Prezzo: 20.000 euro

Volkswagen ID.3 del 2021 con 62 mila km vendesi. La propone un lettore di Modena. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Volkswagen ID.3 del 2021 con 62 mila km in vendita a Modena

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal lettore di Modena: “Vendo Volkswagen ID.3 Pro, per passaggio ad un’auto elettrica più grande. Versione con capacità della batteria 58 kWh, bi-colore grigio nero, auto ben tenuta, anno 2021 km percorsi 62.000, quasi sempre caricata a casa. Versione con pompa di calore, garanzia della Casa madre ancora in corso di validità“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail anthony1287@gmail.com. Oppure, per altre info, potete scrivere a info@vaielettrico.it

