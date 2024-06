Anno: 01/2022

01/2022 Km : 40.000

: 40.000 Check batteria: n.d.

n.d. Località : Fermo

: Fermo Prezzo: 23.500 euro

Contatti: andreaorazietti@infinito.it Volkswagen ID.3 58 kWh vendesi: la propone con un dettagliato racconto Andrea, un lettore marchigiano. L’auto ha percorso 40 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it oppure sul canale Facebook dedicato.

Volkswagen ID.3 58 kWh: “Quando l’ho preso nella mia zona ero un pioniere…”

“P ur partecipando poco ai Vs forum vi seguo da 3 anni con molto interesse. Grazie a Voi nel 2022 sono passato all’elettrico, scegliendo un veicolo per il quale ho letto tante recensioni insufficienti e qualche plauso. In quel periodo nella zona in cui vivevo (sud dell’Abruzzo) “andare elettrico” era da pionieri: una cittadina con 40.000 abitanti senza una colonnina pubblica!! In autostrada, utopia. Ma un vs commento mi fece convincere: valutate l’auto elettrica per il vs uso quotidiano, non per i viaggi estemporanei. Mi sono detto: si, può funzionare. Nel Gennaio 2022 ho acquistato una VW ID.3 da 58 kWh versione Pro con diversi optional. Quando l’hanno presentata qualche anno prima, avevo esclamato che un ‘auto del genere non l’avrei mai comprata. Il rapporto qualità-prezzo mi appariva esageratamente alto. Interni da Polo su un auto da oltre 40.000 euro! Gli interni molto diversi dalle solite auto mi avevamo lasciato basito: abituato con AUDI da diverso tempo … dove diavolo sono i tasti per i comandi ausiliari??? Solo sto schermo in mezzo?? Mah… “.

“La vendo per passare alla versione con batteria da 77”

“ Eppoi, sboccia l'”amore”. Il concessionario Vw di zona, alla mia richiesta di cambiare una Audi Q3 35 TFSI del 2019 (ultima versione) mi dice: “Te la lascio un wkend. Provala, usala come fai al solito con l’Audi“. Vi lascio immaginare i commenti di chi sentiva dirmi che vendevo un Q3 per passare ad una ID.3…(questo è scemo!!). Citta, extraurbano, tratto autostradale. Silenzio, ripresa fulminea, progressione senza strappi, in una notte a casa con il “carichino” da 2kW carico quello che mi serve per i miei 100 km giornalieri per lavoro. Addio benzina, bollo e tagliandi. Alla riconsegna del lunedi mattina, ero innamorato perso! E chi torna ai motori a combustione!! Dopo 2 anni e mezzo e quasi 40.000 km, sfruttando gli incentivi passerò alla nuova ID.3, ma a questo punto con batteria da 77kWh (costa uguale e mi permetterà qualche trasferimento con qlk km in più) “ .

Volkswagen ID.3 58 kWh: ecco quanto consuma

“Nel periodo d’ uso ZERO PROBLEMI, eccetto quelli classici dei primi esemplari e ampiamente noti. Cambio batteria di servizio (dopo sostituzione nessun problema) Aggiornato il SO alla versione 3.2 senza problemi. Manutenzione senza sorprese. Cambio gomme a 32.000 km. Nel frattempo, l’ansia da ricarica è svanita. Ormai si carica ovunque, autostrada, superstrada, paesini persi sull’Appennino. Per non parlare degli accessi alle ZTL in alcune città, i parcheggi gratuiti in centro con lo stallo quasi sempre libero. Unica nota dolente l’aumento delle ricariche, ma su Internet se ne scoprono di modi per risparmiare. In prevalenza carico a casa, dove ora ho anche 4,5 kW di pannelli fotovoltaici, sfruttando le giornate di sole si risparmia ancora. Consumi: per il mio stile, intorno ai 14kWh x 100 km urbani , punte di 20kWh in autostrada sui 120kmh (sempre con clima acceso). Optional presenti: fari Matrix; antifurto; sedili e volante riscaldabili; vetri oscurati posteriori. Stato generale: ottimo – nessun danno a carrozzeria e/o interni“