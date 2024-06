Anno: 2021

2021 Km : 42.000

: 42.000 Check batteria: n.d.

n.d. Località : Modica (Ragusa)

: Modica (Ragusa) Prezzo: 19 mila euro

Volkswagen ID.3 2021 vendesi. La propone Giuseppe, un lettore siciliano che vuole passare a un altro modello elettrico. L’auto ha percorso 42 mila km. Per le vostre offerte (vendita o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Volkswagen ID.3 2021 con 42 mila km a 19 mila euro

Ecco il messaggio che ci ha inviato Giuseppe: “Vorrei vendere la mia ID.3, acquistata tre anni fa da Volkswagen con la possibilità di riscatto a 19.950 euro. A Maggio, come da accordi, rientro dalla concessionaria la macchina in ottime condizioni: ha percorso 42.000 km anziché i 30.000 del contratto. Mi fanno una valutazione di 16.000 euro, perché secondo loro per il ripristino della vettura secondo i loro standard c’è questa differenza da pagare. La verità è che stanno rientrando tante di queste vetture e hanno paura di non poterle vendere. Vendo l’auto a 19.000 euro, con una differenza di 950 che aggiungerei io di tasca mia. Aggiungo le foto se qualcuno fosse interessato. Sono un convinto dell’elettrico, voglio prendere un’altra macchina, ma questa esperienza è stata spiacevole. Spero in un vostro aiuto. Grazie”. Per contatti: giuseppeabate2@virgilio.it o info@vaielettrico.it