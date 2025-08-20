Volkswagen, “l’elettrica del popolo” solo nel 2027: i cinesi ringraziano

Volkswagen conferma l’avvio della prossima produzione della “elettrica del popolo”, l’auto a batteria a prezzo contenuto della casa tedesca. Ma solo a partire dal 2027, nessuno anticipo sul mercato. La notizia è stato rilanciata per annunciare che la ID. 1 – questo il nome scelto dall’azienda di Wolfsburg – verrà costruita negli stabilimenti in Portogallo. E sarà offerta con un prezzo base attorno ai 20mila euro. Sempre che non sia troppo tardi…

La case automobilistiche cinesi possono dormire tra due guanciali. In autunno, si apprestano a invadere l’Europa con i modelli elettrici a prezzi inferiori rispetto ai modelli europei della stessa categoria. E allo stesso tempo assistono – con non poca soddisfazione – agli sforzi con cui i concorrenti cercano di recuperare il tempo perduto.

La ID .1 verrà prodotta in Portogallo, costerà attorno ai 20mila euro e avrà Dimensioni? Tra la Polo e la Up

Mentre le aziende di Pechino stanno già guardando all’auto a guida “sempre più assistita”, in Europa siamo ancora al passaggio precedente: mettere a disposizione dei consumatori auto a prezzi abbordabili anche per la classe media sempre più impoverita. Volkswagen si è posta il problema e pensa di risolverlo con la ID1. Oggi è arrivato l’annuncio che sarà realizzato nella sua versione definitiva negli stabilimenti in Portogallo, dove il governo ha offerto condizioni vantaggiose.

La versione definitiva della concept car ID. 2ll dovrebbe essere presentata nel 2025, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per il 2027. Quattroruote ha scritto che Volkswagen vuole offrire un’auto elettrica accessibile, di alta qualità. E allo stesso tempo redditizia. Prendendo in parte le distanze dalla politica degli ultimi anni fatta di Suv e modelli di grandi dimensioni. Per far fronte all’evoluzione tecnologica dei modelli cinesi, la ID.1 sarà dotata di un’architettura software nuova e aggiornabile over-the-air. Le dimensioni? Tra una Polo e una Up.

Ma arrivando nei concessionari bel 2027, non sarà troppo tardi? Manca quasi un anni e mezzo e l’invasione dei modelli cinesi è adesso. Da settembre ne avremo la riprova con gli incentivi garantiti dal governo italiani. Sarà già un banco di prova, nonostante Vaielettrico abbia sottolineato a più riprese che siano pensati male e rischiano di bloccare ancora una volta il processo di transizione all’elettrico.

Del resto, finora, i colossi europei sono molto impegnati più che altro a chiedere a Bruxelles di rivedere gli obblighi per il passaggio alla transizione elettrica. Non hanno visto – come denunciato dall’ex amministratore delegato di Renault Luca De Meo – le difficoltà economiche crescenti della classe media in tutta Europa (e ancora di più in Italia). Impreparati al salto tecnologico e con le linee di produzione da rivedere, hanno cercato di prendere tempo spingendo sui modelli ibridi.

Scelte per certi versi anche comprensibili, ma così facendo hanno regalato altro tempo preziosi alle case cinesi. Da un lato offrono vetture a prezzi inferiori ai 20mila euro già ora. Inoltre, quando arriveranno le case automobilistiche europee sul mercato saranno in grado di offrire prodotti tecnologici ancora più avanzati. Lo ha spiegato molto bene qualche mese fa Jim Farley, amministratore delegato di Ford. Il Il manager ha lanciato un allarme che suona da ultima spiaggia per l’automotive occidentale: “Sulle auto elettriche, i marchi cinesi ci umiliano. Se perdiamo questa sfida è finita”. Verrà ascoltato?