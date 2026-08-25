





Volkswagen Group domina nelle vendite di auto elettriche in Europa, con 5 modelli nei primi 10 in luglio. Tesla fuori dalla Top 10, con la Model Y solo 11°.

Volkswagen Group domina in un mercato che fa +51%

Il mercato italianosi è fermato, una volta esaurita la spinta della coda degli incentivi 2026. L’Europa dell’auto elettrica, invece, continua a correre: in luglio le vendite hanno raggiunto quota 224.266, con un balzo del 51% sul 2025, Ormai le immatricolazioni di EV rappresentano più di un’auto nuova su quattro, come confermano i dati pubblicati da Dataforce e Automotive News Europe. Quanto ai modelli più richiesti, il primo dato che salta all’occhio è il deludente risultato di Tesla, solo 11° con la Model Y (5.138 auto vendute). Le prime posizioni sono dominate dai modelli del gruppo VW, con due Skoda nei primi 5 posti. In testa c’è nuovamente la Elroq con 10.037, mentre un modello più datato come la Enyaq resiste al 5° posto con 6.825. Il marchio Volkswagen piazza poi la ID.4 al 2° posto (8.525), la ID.7 all’8° (6.384) e la ID.3 al 9° (5.844).

Tra le auto di prezzo ottime performance di iX3 e CLA

I numeri complessivi restano ragguardevoli, ma il mercato resta molto frammentato. Alla ricerca di leader che rappresentino un riferimento forte, al pari di quel che è stata Tesla negli anni passati. E qui la partita si apre con i modelli di prezzo più accessibile lanciati dalla stessa Volkswagen e da Renault. La prima (con ID.Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval) è in piena fase di lancio e i risultati si vedranno nella seconda parte dell’anno. Mentre Renault, dopo la R5, è già arrivata sul mercato con la Twingo, che sta provando a scalare la classifica: per ora è 12° con 4.831 immatricolazioni in luglio. Tra i modelli di un certo prezzo, invece, c’è da segnalare la performance di BMW iX3 e Mercedes CLA, rispettivamente 6° e 7° con 6.806 e 6.520 auto vendute.