Volkswagen ferma in officina: perché tanta attesa?

Volkswagen ferma in officina: Marco, un lettore laziale, sfoga la sua frustrazione per una riparazione che tarda, senza avere avuto un'auto sostitutiva.

Volkswagen ferma in officina: pago il canone, ma dalla VW neanche l’auto sostitutiva

“Salve, non so se voi facendo conoscere e parlando della mia vicissitudine potete aiutarmi. Ho una Volkswagen ID.3 a noleggio a lungo termine e premetto che la vettura ha meno di 10mila km. L’ho portata in officina VW il 3 giugno a Civita Castellana perché ha il difetto che hanno molte ID.3, il surriscaldamento del tamburo posteriore destro. Praticamente è ferma lì in attesa di pezzi di ricambio da allora. L’officina mi dice che sta aspettando i pezzi per provare a ripararla. Io ho scritto a Volkswagen Italia e alla casa madre in Germania e 2 e-mail alla Financial Service, ma ad oggi nessuno si è degnato di rispondermi o chiamarmi. Intanto io continuo a pagare il canone ogni mese. Nessuna macchina sostitutiva e nessuna assistenza dalla VW, lo ritengo vergognoso. Grazie di aver letto il mio sfogo e la mia frustrazione“. Marco Maurizi, Morlupo (Roma)

La scelta controversa della VW sui freni e il nostro parere

Risposta. La controversa scelta di adottare freni a tamburo sul posteriore è stata difesa più volte dalla Volkswagen e spiegata in questo modo sul sito ufficiale: “ll sistema di recupero dell’energia converte l’energia cinetica in energia elettrica in fase di frenata, con un conseguente, significativo incremento dell’autonomia. E, poiché la maggior parte dell’energia in frenata non viene trasferita ai freni, si riduce anche la relativa usura. lI recupero dell’energia consente, inoltre, di adottare freni a tamburo ultramoderni sull’asse posteriore“. Secondo la Casa tedesca, questo sistema “è in grado di proteggere in modo eccellente i suoi componenti dal freddo, dal bagnato e dalla ruggine. Inoltre, è privo di momenti frenanti residui, il che riduce al minimo il relativo consumo di energia“. In realtà, però, ci sono diverse segnalazioni di malfunzionamento del sistema. Il nostro parere è che la Volkswagen, vito che gli interventi vanno per le lunghe, dovrebbe almeno provvedere a fornire di auto sostitutiva i clienti interessati.

