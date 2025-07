Volkswagen eGolf del 2019

Le ultime proposte (4) Peugeot e2008 del 2022

“Vendo, per passaggio a Tesla, una Peugeot e-2008 Allure Pack, auto per neo patentati. Immatricolata il 24 giugno 2022, con 75.100 km. Auto in ottime condizioni, coperta da garanzia ufficiale Peugeot fino a fine giugno 2026. Autonomia reale fino a circa 310 km (WLTP). Batteria garantita fino a giugno 2030, SOH della batteria al 93.9%, certificato. Ricarica rapida DC fino a 100 kW. Prezzo richiesto € 17.200. Per chi è realmente interessato, compresa di una NUOVA WALLBOX. Auto visibile in provincia di Ravenna, disponibile per prova su strada anche un intera giornata. Per info scrivere wzapp 3313608023 o mailinnba64@gmail.com “.

Le ultime proposte (5) Volvo XC40 del 2022 con 91 mila km

“Volvo XC 40 RECHARGE PLUS 231 CV Electric 69 kWh MY 2023 anno 09/2022,Km 91.000. Macchina mantenuta in modo maniacale sia meccanicamente che esteticamente, come da foto. Full optional con cerchi da 20 pollici e vetri posteriori oscurati. Tutti i controlli da manuale Volvo sono stati effettuati in concessionaria ufficiale e certificati. Prezzo 25.500 euro leggermente trattabile. Vendo per passaggio a nuova auto elettrica. Auto ricaricata quasi solo a casa. Nessun problema a far visionare o provare l’auto, che si trova a Parma“. Contatti: tel. 3387735238 o mail matteobottazzi222@gmail.com