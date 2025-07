Immatricolazione : 03/2019

: 03/2019 km percorsi: 94.800

94.800 Città: Firenze

Firenze Stato batteria : n.d.

: n.d. Prezzo richiesto: 13 mila euro.

Volkswagen eGolf del 2019 con 94.800 km

Volkswagen eGolf del 2019 con 94.800 km vendesi. La propone Gherardo, un lettore fiorentino. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco la breve descrizione che ci ha inviato Gherardo: “Vendo Volkswagen eGolf, auto perfetta. La vendo per cambio progetto“. L’auto è stata immatricolata nel marzo del 2019. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail gherardoulivi@gmail.com oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it

Le ultime proposte (1) Twsla Model 3 LR AWD

“Vendo una TESLA MODEL 3 Long Range All Wheel Drive (AWD), immatricolata nel giugno del 2022. I Km percorsi sono 46.300. Garanzia del veicolo: fino al 14/06/2026 o dopo 80.000 km. Garanzia della batteria: fino al 14/06/2030 o dopo 192.000 km. Sono disponibile a qualsiasi prova e visione. La vendo per passaggio a nuova Tesla. Prezzo richiesto: 32.900 euro trattabili. Grazie per la collaborazione“. Per contattare direttamente il venditore si può scrivere alla mail angelo.montagna.78@gmail.com o telefonare al 328/4726427.

Le ultime proposte (2) DR 1.0 EV del 2024

Ecco il testo dell’annuncio del nostro lettore napoletano: “Vendo DR 1.0 EV elettrica con meno di un anno. Vendo per passaggio ad auto più spaziosa. L’auto è stata immatricolata nel 2024, 100% elettrica, con soli 8.850 km percorsi. È in perfette condizioni, nessun difetto, usata con cura. È molto comoda e agile, ideale per la città, ma la vendo solo perché le 3 porte non sono più comode per le mie esigenze. Incluso nel prezzo:

– Cavo di ricarica esterno (in regalo)

– Cavo per ricarica domestica (in dotazione originale). Prezzo richiesto: 13 mila euro, trattabile. Sono disponibile per visione e prova. Contattatemi per info!”. L’indirizzo mail per contattare il venditore è nocerajoseph77@gmail.com

Le ultime proposte (3) Volkswagen eGolf del 2019

“Vendo a malincuore la bellissima Volkswagen e-Golf , 36 kWh netti di batteria, 136 cv. Interni ed esterni in perfette condizioni. Caricata principalmente a casa con il fotovoltaico e solo due /tre volte all’anno alle colonnine fast. Necessito di immediato realizzo per le esigenze familiari. Prezzo di 13.900 euro leggermente trattabile .Non esitate a contattarmi tramite WhatsApp al numero 328 4078584 o scrivendomi all’indirizzo mail beusanmatko@yahoo.it “.

Le ultime proposte (4) Volkswagen ID.3 77 kWh

“Vendo Volkswagen ID.3 Pro S Edition Plus, versione con capacità dellabatteria 77 kWh. Bi-colore grigio nero, auto ben tenuta, anno 2021 km,percorsi144.800 km, quasi sempre caricata a casa. Garanzia della Casa madre ancora in corso di validità, auto con tanti optional, tra cui volante sportivo multifunzione riscaldabile, sedili sportivi regolabili/riscaldabilie elettricamente con funzione massaggi fari matrix e tanto altro”. Il prezzo richiesto è di 14.000 euro. Per info luca.salvi7@virgilio.it , oppure telefono 3409660224.

Le ultime proposte (5) Smart EQ del 2020

Smart EQ del 2020 vendesi. La propone “per inutilizzo“ Daniele, un lettore di Venezia. Spiegando che l’auto è “come nuova, sempre in box“, con caricatore 4.6kW. L’auto è stata immatricolata nel luglio del 2020 e ha percorso 24 mila km. Il prezzo richiesto è di 10 mila e 400 euro.Percontatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail Daniele.luppi@business-ne.it.