Anno: 2021

Km: 21.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Treviso

Prezzo: 14.000 euro

Volkswagen e-Up del 2021, con 21 mila km vendesi. La propone un lettore di Treviso. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco l’annuncio del nostro lettore veneto: “Vendesi Volkswagen e-up! immatricolata nel 2021, colore bianco con tetto nero a contrasto, in condizioni eccellenti, con soli 21.000 km percorsi. Auto completamente elettrica, ideale per la città e brevi tragitti, con costi di gestione estremamente ridotti. Autonomia reale: circa 260 km (WLTP). Optional inclusi: Sound Pack, Style Pack, cerchi in Lega da 16 pollici. Equipaggiamenti principali: climatizzatore automatico, sistema di infotainment con Bluetooth, sensori di parcheggio con retrocamera. Gomme: attualmente al 50%. Estensione di garanzia Volkswagen valida fino a Giugno 2025 o fino a 40.000 km. Manutenzione regolare da casa madre Volkswagen con fattura dimostrabile, batteria caricata prevalentemente con wallbox in garage, unico proprietario, no leasing, no finanziamento. Sempre custodita in garage. Disponibile per visione e prova. Prezzo: 14 mila euro, trattabile, ma no perditempo”. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore alla mail yisheng96@gmail.com .