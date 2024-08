Anno: 12/2020

12/2020 Km : 64 mila

: 64 mila Check batteria: n.d.

n.d. Località : L’Aquila

: L’Aquila Prezzo: 12.900 euro

Volkswagen e-Up del 2020 vendesi. La propone Raffaello, un lettore abruzzese. L’auto ha 64 mila km. Per le vostre offerte scrivere a info@vaielettrico.i t , sul canale Facebook Elettrico Usato o sul sito USATO.VAIELETTRICO.IT.

Volkswagen e-Up del 2020 con 64 mila km a 12.900 euro

Ecco il messaggio di Raffaello: “Vorrei inserire in seguente annuncio di vendita della mia VW e-Up! con 64.000km, in condizioni eccellenti. Tagliandi ufficiali VW. Immatricolazione 12/2020. Garanzia totale fino a 12/2024. Garanzia batteria e motore fino a 12/2028. Cerchi in lega da 16″ con pneumatici estivi. Color pack (tetto e specchietti neri). Storage pack (bagagliaio con doppio fondo). Carica in AC 7,4kW. Carica in DC 40kW. Capacità batteria 32,3 kWh. Caricatore domestico da 13A. Cavo type2 per colonnine AC. Climatizzatore, retrocamera, sensori parcheggio, lane assist. Consumi davvero bassi. Autonomia in città oltre 300km. Prezzo: 12.900 euro. Disponibili con sovrapprezzo: secondo treno di cerchi da 14″ con pneumatici invernali – barre portatutto – atene da neve nuove. L’auto è visibile a L’Aquila“. Per contatti scrivete a photoraffo@gmail.com