Volkswagen e-Up! del 2020

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giuseppe, un lettore bolognese: ” Vendo Volkswagen e-Up! MY21 colore bianco, ultima versione prodotta, per acquisto auto di dimensioni maggiori. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile su due diverse posizioni, rete ancoraggio bagagli. Di serie: retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro”. L’auto, immatricolata nel novembre 2020, ha percorso circa 37 mila km. Prezzo richiesto: 12.200 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (2) Peugeot e-2008 del 2021 con 21 mila km

Ecco il testo dell’annuncio di Marco, un lettore veneziano: “Vendo Peugeot e-2008 GT elettrica del 2021, unico proprietario, in condizioni eccellenti. Sempre tenuta in garage e regolarmente tagliandata presso rete ufficiale. Solo 21.000 km reali, batteria in ottimo stato con autonomia reale tra 250 e 300 km. Versione GT full optional con dotazioni di sicurezza e comfort di fascia alta. Potenza: 100 kW (136 CV). Cavo di ricarica in dotazione. Auto ideale per chi cerca una compatta elettrica elegante, spaziosa e a zero emissioni. Disponibile per visione e prova. Nessun incidente, pronta alla consegna”. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail marco@grafichenardin.it

Le ultime offerte (3) Nissan Leaf del 2023 con 53 mila km

“Vendo Nissan Leaf allestimento N-Connecta con batteria da 40 kWh, 53.000 km all’attivo e tenuta in modo maniacale. Caratteristiche principali: Motore elettrico silenzioso e brillante. Autonomia reale ottimizzata grazie allo stile di guida attento. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio. Manutenzione: Tagliandi regolari. Nessun difetto, nessun intervento necessario. PREZZO 19.000 euro”. Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail alberatimargherita@gmail.com

Le ultime offerte (4) Smart EQ Passion del 2021 con 34 mila km

Smart EQ Passion del 2021 vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021 ed ha percorso 34 mila km. Il venditore assicura che è in ottime condizioni, “pari al nuovo, tenuta sempre in garage” . Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per contatti si può scrivere direttamente a Maurizio all’indirizzo mail maurizio.marchesini19@gmail.com

Le ultime offerte (5) Megane del 2023 con 60 mila km (a Siena)

“Vendo Megane E-Tech del gennaio 2023 con 60.100 km. SOH 94%, con foto dell’officina Renault che ha misurato questo valore.Gomme invernali e ho anche 4 gomme estiveche hanno fatto una stagione. L’auto è la Evolution ER con 130 Cv e batteria da 60 kWh. Con Google Open RLink è una vera figata. Secondo me è molto più reattivo ed efficiente dell’infotainment presente su vetture più blasonate che ho provato per vedere la differenza. Questo della Renault le batte tutte. Vendiamo perché a Gennaio finiscono i 3 anni del finanziamento e vorremmo passare alla Renault 4.”. Prezzo richiesto 23.500euro trattabili. Per contatti si può chiamare il 3664585808o scrivere alla mail lucacappe66@gmail.com .

Le ultime offerte (6) Kia e-Niro del 2020 con 37.300 km (Verona)

“Vendo Kia E-NIRO del 2020, Evolution con batteria 64 kWh, OBC 11kW. Anno di immatricolazione: ottobre 2020. km percorsi: 37.300documentabili. Stato Batteria: 100% certificato da KIA. Si tratta della versione Evolution top di gamma, tagliandi annuali e revisione documentati. Ancora due anni di garanzia originale. Impianto JBL. Vernice bianco perlato (960 euro). Super accessoriata con tutti gli optional possibili e altri esclusivi. Completa di ADAS 2 , sedili in pelle ventilati e riscaldati, riconoscimento pedoni ciclisti segnali stradali ecc.”. Il prezzo richiesto è di 20.300 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Le ultime offerte (7) Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km.

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro (provincia di Alessandria): “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio? Vendo Nissan Qashqai e-Power Teknaimmatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km,cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.it .

