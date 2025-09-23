Volkswagen e-Up del 2020

Le ultime offerte (3) Fiat 500e Icon Cabrio

“Vendo a Torino Fiat 500e Icon Cabrio. Anno: 2020 Agosto. Chilometri:98.100.Prezzo: 12 mila euro. Colore Esterno: Grigio Opaco (Introvabile!). Batteria: 42 kWh (garanzia fino 2027). Ricarica: fino a 11kW in ACe fino a 85 kW in DC. Autonomia: WLTP 320 km (reale urbano in modalità range). Potenza max: 118 CV. Velocità max: 150 km/h. Stato Vettura: Ottimo (segni minimi di usura). Stato pacco batteria (SOH-C): 90,980 % (eseguito 5/2024 con Odometro: 76851,0 km). Capacità pacco batteria (completo): 120,0 Ah.Capacità pacco batteria (residuo): 109,3 Ah. Cavo di ricarica Modo 2. Cavo di ricarica domestico. Treno di gomme estive: usura 50% (attualmente monta gomme invernali)“. Per contatti: skyluke87@gmail.com

Le ultime offerte (4) Mercedes Classe B 2016

“Vendo Mercedes Classe B 250 da 190 cv electric drive, bianca, interni in pelle nera,113.700 km, autonomia 240 km, fari a led, retrocamera. Batterie al 100%, cerchi 17 in lega, frenata assistita, frenata d’emergenza con radar, full optonial“. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it . Oppure, per altre informazioni, scrivete a info@vaielettrico.it .

“Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica e-up! Volkswagen 4-Up colore bianco e nero.

Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2000 km. Modello e-up 61 kW/ 83 CV. Batteria: 36,8 kWh. Media km con un pieno: 260.

Colore carrozzeria: Pure White Deep Black perlato. Colore interni: nero titanio – quarzo . Equipaggiamento: Cerchi in lega upsilon 6 J x 16 con pneumatici 185/50 R16. Cambio automatico. Comfort Pack. Design Pack Interior. Drive Assistance Pack. Ready for e-Remote. Sound Pack. Storage Pack. Style Pack. Doppi tappetini anteriori e posteriori (versione di tessuto e versione di gomma, vd sotto). Pacchetto VW original (set di tappeti gomma + vasca baule). Volante multifunzione in pelle. Kit di servizio. Prezzo di vendita: 17.000 euro. Si può visionare senza impegno l’auto in provincia di Bergamo”. Per contatti: armatielena@gmail.com

Le ultime offerte (6) Citroen Ami con solo 450km

Citroen Ami con 450km percorsi (e batteria ancora al 100%) vendesi. La propone Carlo, un lettore romagnolo che l’ha acquistata nel luglio del 2024.Il testo dell’annuncio che ci ha inviato è molto breve: “Vendo Citroen Ami perchè pochissimo utilizzata. Non è un’automobile, ma un quadriciclo utilizzabile con patentino dai 14 anni“. Il prezzo richiesto è di 6.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail carlo.corvi@gmail.com o, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it. Ricordiamo che l’indirizzo a cui scrivere per mettere in vendita il proprio veicolo è info@vaielettrico.it

