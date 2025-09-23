- Immatricolazione: 11/2020
- km percorsi: 35.500
- Stato batteria: n.d.
- Località: Bologna
- Prezzo: 12.500 euro
Volkswagen e-Up del 2020 con 35.500 km
Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato il nostro lettore bolognese: “Vendo Volkswagen e-Up! Model Year 2021, ultima versione prodotta. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile, rete ancoraggio bagagli. Di serie: retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro“. L’auto, immatrciolata nel novembre 2020, ha percorso 35.500 km. Il prezzo richiesto è di 12.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it
