Anno: 03/2020

03/2020 Km :62 mila

:62 mila Check batteria: 94% (agosto 24)

94% Località : Trento

: Trento Prezzo: 12.500 euro

Volkswagen e-Up del 2020 con 62 mila km vendesi. La propone Massimo, un lettore trentino. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente su USATO.VAIELETTRICO.IT.

Ecco come Massimo descrive l’auto in vendita: “Modello con batteria da 36,8 kWh (autonomia WLTP 260 km). Sempre parcheggiata in garage. Unico proprietario non fumatore. Ricarica quasi esclusivamente a casa con cariche lente (primi 2 anni a 5A, ultimi 2 anni a 10A), meno di 10 ricariche con colonnine DC. Carica max in AC 7,4kW, max in DC 40kW. Tagliandi fatti regolarmente presso concessionaria VW. Set di pneumatici invernali montati su cerchi dedicati incluso. Caricatore portatile IC-CPD originale VW e cavo di ricarica tipo 2 per colonnine. Capacità residua batteria 94%. (test effettuato ad agosto 2024, vedi certificato). Vendo per passaggio ad auto elettrica di categoria superiore. Nota: l’auto ha preso recentemente della grandine che ha lasciato qualche segno leggero nella parte superiore, a settembre è previsto che venga sistemata dal carrozziere. Per il resto perfetta. Resto a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva“. Contatti: maxx23@libero.it

