Volkswagen e-Up 2021 con solo 2.338 km vendesi. La propone Elena, una lettrice di Bergamo. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Volkswagen e-Up 2021 in vendita a 17 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica e-up! Volkswagen, colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2.000 km. Prezzo di vendita: 17.000 euro. Si può visionare senza impegno l’auto in provincia di Bergamo.

Descrizione: modello e-up 61 kW/ 83 CV. Batteria: 36,8 kWh. Media km con un pieno: 260 km. Colore carrozzeria: Pure White Deep Black perlato. Colore interni: nero titanio – quarz. Equipaggiamento: Cerchi in lega upsilon 6 J x 16 con pneumatici 185/50 R16. Cambio automatico. Comfort Pack. Design Pack Interior. Drive. Assistance Pack. Ready for e-Remote. Sound Pack. Storage Pack. Style Pack. Doppi tappetini anteriori e posteriori (versione di tessuto e versione di gomma, vd sotto). Pacchetto VW original (set di tappeti gomma + vasca baule). Volante multifunzione in pelle. Kit di servizio“.

Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria alla mail armatielena@gmail.com

Le ultime proposte (1) Renault Twingo del 2023

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato il lettore milanese: “Per cambio lavoro e passaggio a macchina aziendale, vendo Renault Twingo Electric Techno colore azzurro shopping e cerchi da 16″. La macchina è di Ottobre 2023, con 6.200 km, l’ultimo check batteria, del 21-06-25 con app PKC,dà la capacità della batteria batteria al 97.8%“. Il prezzo richiesto è di 15 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail kiakhris@gmail.com. Oppure, per altre info, potere contattarci alla mail info@vaielettrico.it

Ultime offerte / MG5 del 2023 con 45 mila km a 19 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal nostro lettore piemontese: “Con grande dispiacere metto in vendita la mia amata MG5 electric. Un’auto fantastica, scattante e silenziosa, che mi ha dato tantissime soddisfazioni. La cedo solo perché il nuovo lavoro include un’auto aziendale e non potrei più usarla come merita. È in condizioni impeccabili. Chilometri: 45000. Anno: 2023. Un vero affare per chi vuole entrare nel mondo elettrico!”. Il prezzo richiesto da Davide è di 19 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail davidebagnasco87@gmail.com

Ultime offerte 2 / Renault Twingo del 2021

Ecco l’annuncio: “Per passaggio ad auto più grande, vendo Renault Twingo Intens. Ottime condizioni generali, unico proprietario, ben accessoriata(sensori parcheggio, telecamera posteriore, clima automatico, specchietti elettrici), gomme nuove. Batteria 95%(ultimo tagliando 13 giugno 2025“). L’auto ha percorso solo 26 mila km. Il prezzo richiesto da Maurizio è di 11 mila euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail maubolo@gmail.com

ULTIME OFFERTE 3/ Dacia Spring del settembre 2021 a 8 mila euro

—

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore bergamasco “Vendo Dacia Spring Confort immatricolata il 30settembre del 2021. Chilometri percorsi 60.500. Auto sempre tenuta in un box coperto. Ricaricata al massimo a 3kW con un’utenza domestica. Mai fast charge. Gomme estive al 50%. Leggeri graffi sul paraurti posteriore“. Il prezzo richiesto dal venditore è di 8.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Mauro all’indirizzo mail maurologlio65@gmail.com. Oppure, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere a info@vaielettrico.it.