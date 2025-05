Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 2/2020

– km: 47 mila

– Stato Batteria: 94%

– Località: Roma

– Prezzo: 16.000 euro

Volkswagen e-Golf del 2020 con 47 mila km vendesi. La propone Simone, un lettore romano. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Vw e-Golf 136cv, batteria 35,8kWh. Immatricolazione 2/2020. BATTERIA TESTATA APRILE 2025 CON PKC capienza 94%, Km 47.000, appena ispezionata. Allestimento full optional con safety pack plus, pompa di calore, keyless, vetri oscurati ed estensione garanzia. Pacco batterie garantito 8 anni o 160.000km da Volkswagen, tagliandi regolari in casa madre per garanzia. A richiesta posso fornire l’elenco di tutti gli optional”.

In questo prezzo di vendita vengono inclusi 3 cavi di ricarica:

– carichino lento da shuko a type two, per ricarica in garage;

– stazione di ricarica portatile EVR1 e-station con adattatori da industriale monofase 32 A a shuko 16A;

– cavo type2-type2 per carica lenta alle colonnine pubbliche;

No sognatori, no buffoni, no perditempo“. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro, per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail simonemossuto@gmail.com

