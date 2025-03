Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 02/2020 Km: 45.000

Stato Batteria: 94% Luogo: Roma Prezzo: 15.500 euro

Volkswagen e-Golf del 2021 con 60 mila km vendesi. La propone Simone, di Roma. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Volkswagen e-Golf del 2020 con 45 mila km e batteria 94%

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Vw e-golf 136cv. Batteria 35,8kwh. Imm 2/2020 km 45.000. Batteria testata SOH94%. Dettagli: vernice grigia met. iridium grey. Vw extra time o 80.000km. App connect apple car play/android auto. Sistema di infotainment discover pro : con gesture control, DAB, micro sd, navigazione e virtual cockpit. Pompa di calore per ottimizzazione autonomi. Telecamera posteriore originale Vw. Fari anteriori pxc con luci sv dinamiche, FFari posteriori con svolta dinamiche. Emergency assist, front assist, vetri oscurati posteriori, park assist, light assist, blind spot plus, emergency assist, lane assist, traffic jam assist, sign assist“.

“Riconoscimento pedoni. riconoscimento stanchezza conducente. Cavo type2-type2 originale vw per carica alle colonnine pubbliche; keyless entry go. Gomme estive Bridgestone 90% 2024. Antifurto sonoro perimetrale. Stazione di ricarica portatile EVR1 e-station. Abbonamento 2 anni VW drive connect per navigatore discover pro + security plus. Antifurto presa obd e centralina. Wireless apple carplay/android auto. Iispezione ampliata effettuata di recente”. Per contatti potete chiamare direttamente il venditore al numero 39 370 3141882. Qui a destra il certificato di PKC che attesta che la capacità residua della batteria è al 94%.

