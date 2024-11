Anno: 2020

2020 km: 44 mila

44 mila Check Batteria : 94%

: 94% Luogo: Roma Eur

Roma Eur Prezzo: 17.999 euro

Volkswagen e-Golf del 2020 vendesi: la propone Simone, da Roma EUR, con 44 mila km. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Volkswagen e-Golf del 2020 in vendita a Roma: “Batteria al 94%”

Ecco il messaggio che ci ha inviato il lettore romano: “Mi potreste inserire nella sezione usato la mia e-Golf? Ecco la descrizione: Volkswagen e-Golf con motore 136cv, iridium grey. SOH della batteria 94%. È dotata di pompa di calore, safety pack plus, vetri oscurati, retrocamera, fari pxc dinamici ant post, discover pro, park assist, lane assist. Prezzo richiesto 17.999 euro. L’auto si trova a Roma, in Zona Eur. Per contatti telefonare al numero 3494798080. Vi ringrazio. Devo trasferirmi all’estero e avrei bisogno di venderla velocemente“.

— Nelle nostre Sezioni dedicate all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte man mano pubblicate. In genere chi vende non lo fa perché stufo dell’elettrico, ma per passare a un’altra EV. Più recente e con maggiore autonomia. E chi è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratti solo di annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute negli ultimi anni.

