Volkswagen e-Golf del febbraio 2020 vendesi. La propone Simone, un lettore romano. L’auto ha percorso 41 mila km e ha una batteria da 35,8 kWh. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it

Volkswagen e-Golf del 2020 con 44 mila km e batteria 94%

Ecco il messaggio di Simone: “Vi seguo con grande passione e ho acquistato proprio seguendo Paolo Mariano la mia e-Golf. Ora ha 41.000km, è stata immatricolata a febbraio 2020. Ha una batteria di 35,8 kWh, potenza del motore 136cv. Si trova a Roma Eur. La vettura viene posteggiata solo in garage, ha tre cavi di ricarica: carichino, Type 2 per le pubbliche e l’evr1 station per le monofase industriali 32A. Caricata sempre 10-90%. Ho fatto il test con PKC e la batteria è al 94%. È superaccessoriata, oltre agli accessori già di serie ha: colore grigio metallizzato iridium grey. Pompa di calore, antifurto sonoro + meccanico, gomme estive bridgestone al 95% , quinto cerchio in lega, telecamera posteriore, fari anteriori e posteriori dinamici PXC. Vetri oscurati posteriori, entrata keyless, pacchetto safety pack plus. Quindi: emergency assist, front assist, park assist, light assist, blind spot plus, lane assist, traffic jam assist, riconoscimento pedoni, riconoscimento stanchezza conducente. Appena eseguita ispezione completa a 40.000km. Batteria ovviamente in garanzia fino al 2028 e auto in garanzia estesa VW fino al 2025. Ci troviamo molto bene, ma la vorremmo vendere per passaggio a Tesla. Il prezzo richiesto è 21.500 euro. Per contattarmi: lillyekami@gmail.com o info@Vaielettrico.it”

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.