Immatricolazione : 11/2019

: 11/2019 km percorsi: 111.500

111.500 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : Rovigo

: Rovigo Prezzo: 10.000 euro

Volkswagen e-Golf del 2019 con 111.500 km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo VW e-Golf 136 cv. Colore grigio metallizzato. con pneumatici estivi appenza sostituiti; ruote complete invernali al 70%. Kit ruotino di scorta. Portapacchi ancora nella confezione. Sostituite le sospensioni posteriori questa estate, Tagliandata in concessionaria e revisionata. Caricato il circuito della climatizzazione, adesso perfetto. Qualsiasi prova da fare da parte degli interessati. Invio altre foto dell’auto su richiesta“. Il prezzo richiesto è di 10 mila euro, Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ermannomilani@yahoo.com .( La foto in alto è un’immagine d’archivio della e-Golf, non riferita all’auto del lettore)

Vuoi vendere la tua auto elettrica o ibrida plug-in? Scrivi a info@vaielettrico.it, con le foto e con le info riportate sopra

Le ultime offerte (1) Model Y Performance 2022

“Vendo MODEL Y PERFORMANCE 2022, dicembre KM 40.000, batteria 0k. DISPLAY POSTERIORE. INSERTI CARBONIO. TRENO GOMME INVERNALI AL 90%. TENUTA MANIACALMENTE, MAI INCIDENTI, FULL OPTIONAL”. Il prezzo richiesto è di 39.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail maurizio.hp@gmail.com

Le ultime offerte (2) Kia Niro 64 kWh con 36.2oo km

Ecco il testo dell’annuncio invito da Leonardo, da Verona: “Vendo Kia E-NIRO Evolution 64Kwh, immatricolata nell’ottobre 2010. Km percorsi 36.200documentabili. Stato Batteria: OK. È una top di gamma con tutti gli accessori disponibili al momento, colore bianco perlato (il più costoso, 960 euro). OBC 11kW. Tenuta in box, praticamente pari al nuovo. Cavo di ricarica aggiuntivo, catene da neve, porta accessori cofano anteriore“. Il prezzo richiesto è di 22 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it