Volkswagen davanti a Tesla nell’Europa elettrica

Il lungo inseguimento dei produttori tedeschi ha dato i suoi frutti anche nell’elettrico. A metà anno il gruppo VW piazza tre marchi nei primi 5, con Volkswagen leader e Audi e Skoda ripettivamente al 4° e 5° posto. Tesla ribatte riacciuffando la leadership nel mese di giugno e conquistando la classifica dei singoli modelli con la Model Y, ma con numeri anche qui tutt’altro che entusiasmanti. Nella top 25 è comunque il made in Germany a farla da padrona, piazzando ben 13 modelli. Comincia a dare segni di vita la Ford, con le quasi 19 mila immatricolazioni dell’Explorer. Mentre restano deludenti i numeri di novità molto attese come la Renault 5 (solo 7° con 34 mila unità vendute) , la Citroen e-C3 (22 mila) e la stessa Grande Panda elettrica. I marchi del Made in Italy non piazzano nessun modello nei primi 25, con la Fiat relegata al 22° posto e decisamente più concentrata sull’ibrido più che sull’elettrico puro. Marchi cinesi inarrestabili: BYD da +311% e supera Suzuki, Mini e Jeep

Complessivamente nel primo semestre in Europa si sono vendute 1, 193 milioni di auto elettriche, il 25% in più rispetto al 2024. Con una quota di mercato salita dal 14 al 17%. Tasso di crescita simile anche per le ibride plug-in, +24% a 597 mila, con una quota dell’8,7%. Tutto questo in un mercato dell’auto che in generale è stagnante e ha perso lo 0,3% nella prima metà dell’anno. Il fatto più eclatante resta la marcia inarrestabile del marchi cinesi: nella prima metà del 2025 vendite nel Vecchio Continente aumentate di un altro 91%, al 5,1%. Una crescita legata alle vendite di ibride, più che di elettriche, colpite dai dazi della UE. Il dato più eclatante è quello di BYD, che ha consegnato 70.500 auto, con una crescita del 91%. Grazie a una gamma vastissima ed enormi investimenti nel marketing (è sposnor anche della squadra dell’Inter). Infine un cenno alla moda dei Suv, che sembra non conoscere limiti: in giugno siamo arrivati al 57% del mercato, contro il 51% di un anno fa.

