Volkswagen contrattacca in Cina: debutta ID.Unyx 08, sviluppata con Xpeng













Volkswagen accelera in Cina con il lancio del nuovo ID.Unyx 08, SUV a batteria sviluppato insieme a Xpeng. È il primo modello di serie nato dalla collaborazione tra i due gruppi e rappresenta un passaggio strategico per VW nel mercato EV più competitivo al mondo. Il nuovo modello punta su ricarica ultra-fast e 730 km di autonomia.

Per il Gruppo tedesco l’accordo con un produttore emergente come Xpeng è una mossa cruciale per recuperare terreno nel segmento BEV in Cina. Volkswagen mantiene infatti una posizione forte sul mercato locale, con oltre 100 mila immatricolazioni mensili, ma gran parte dei volumi continua a provenire da modelli termici. Con il lancio della Unyx 08, l’obiettivo è cambiare rotta.

Il SUV di grandi dimensioni combina uno stile Volkswagen pensato per il mercato locale con tecnologie digitali e competenze software sviluppate da Xpeng.

SUV premium per il mercato cinese

La nuova elettrica misura 5 metri di lunghezza, con passo di 3,03 metri: numeri da SUV premium pensato per garantire spazio interno e comfort. Il design introduce un linguaggio più ricercato, volutamente tarato sui gusti cinesi, con dettagli dorati e una firma luminosa composta da oltre 400 elementi LED programmabili.

Sono disponibili cerchi da 20 o 21 pollici, mentre di serie arrivano pinze freno Brembo a quattro pistoncini. Un allestimento che segnala l’ambizione del modello, posizionato nella fascia alta del mercato.

Interni hi-tech con Intelligenza artificiale

L’abitacolo adotta una configurazione digitale avanzata: quadro strumenti da 10,25 pollici e due display da 14,96 pollici con risoluzione 2.4K. Il sistema infotainment utilizza chip Qualcomm Snapdragon SA8295P, mentre l’assistente vocale integra modelli AI di Z.AI e Baidu.

Il bagagliaio parte da 766 litri e arriva a 1.845 litri abbattendo i sedili posteriori. I sedili anteriori offrono regolazioni elettriche, ventilazione, riscaldamento e massaggio pneumatico a 10 punti.

Oltre 700 km di autonomia. Ricarica 150 km in 5 minuti

La piattaforma a 800 volt è uno dei punti più interessanti. Sono previste batterie LFP di CATL da 82 o 95 kWh. La versione superiore dichiara fino a 730 km CLTC, dato da interpretare con prudenza rispetto agli standard europei WLTP, ma comunque indicativo di un’elevata efficienza.

La ricarica rapida raggiunge 315 kW di picco: Volkswagen dichiara 150 km recuperati in 5 minuti e passaggio dal 10 all’80% in circa 20 minuti.

Prestazioni elevate e guida assistita evoluta

La gamma comprende una variante con singolo motore (trazione posteriore) da 230 kW e una a doppio motore AWD da 370 kW complessivi (496 CV), capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

VW e Xpeng non si sono certo risparmiati sul fronte ADAS. La ID. Unyx 08 utilizza 11 telecamere, radar millimetrici e chip AI da 1.500 TOPS per funzioni avanzate di assistenza alla guida urbana (L2++).

Arriverà in Europa?

Il listino punta su prezzi compresi tra i 28.000 e i 36.000 euro a seconda dell’allestimento scelto.

Al momento il modello è pensato per la Cina e non ci sono indicazioni ufficiali su uno sbarco europeo. Tuttavia, il progetto dice molto sul futuro EV del gruppo tedesco: integrare tecnologia cinese per restare competitiva anche nei mercati globali. Se alcuni contenuti arrivassero in Europa su futuri modelli ID., il gruppo tedesco potrebbe rafforzare la propria offerta elettrica anche nel Vecchio Continente.