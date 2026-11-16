Volkswagen congela i nuovi modelli ID.Unyx in Cina

Volkswagen congela i nuovi modelli elettrici previsti in Cina nel 2027 e nel 2028. La joint-venture con JAC, Anhui, ora punta solo a rilanciare la gamma ID.Unyx con aggiornamenti e tagli di prezzo. Motivo: risultati commerciali molto inferiori alle attese.

Secondo la Reuters, la gamma ID.Unyx per il prossimo biennio resterà quindi composta dagli attuali 4 modelli (ID.Unyx 06, ID.Unyx 07, ID.Unyx 08 e ID.Unyx 09). VW cercherà di recuperare terreno facendo leva sulla rete commerciale e sugli aggiornamenti tecnologici.

Volkswagen congela la gamma, i risultati non arrivano

L’attuale offerta di Volkswagen Anhui comprende una gamma di auto elettriche relativamente giovane, ma che finora non è riuscita a trovare una risposta commerciale adeguata. I numeri spiegano perché Volkswagen abbia deciso di rivedere i propri programmi in Cina. Secondo i dati della società di consulenza ThinkerCar, tra gennaio e settembre 2026 sono state vendute complessivamente 11.360 vetture della famiglia ID.Unyx. Mentre per l’intero 2026 la società prospettava un volume produttivo di 33.000 veicoli. Per il 2027, poi, Volkswagen Anhui avrebbe fissato un obiettivo decisamente più ambizioso: 128.000 auto vendute. Traguardo difficile raggiungibile con l’andamento commerciale attuale.

Il caso della ID.Unyx 08 è particolarmente significativo. Tra aprile e agosto, il grande SUV elettrico nato dalla collaborazione con XPeng avrebbe registrato una media di appena 267 immatricolazioni mensili. Contro le 3.622 unità al mese previste inizialmente da Volkswagen.

Anche la distribuzione rappresenta un problema. A ottobre la rete commerciale contava 166 punti vendita. La società sta lavorando per ampliarla, coinvolgendo anche alcuni concessionari selezionati della joint venture FAW-Volkswagen.

Prezzi in calo per incentivare l’acquisto

Negli ultimi mesi Volkswagen ha già provato a intervenire sui prezzi. A settembre, ad esempio, il prezzo promozionale di partenza della ID.Unyx 08 è stato portato a 189,900 yuan (circa 23.000 euro), con una riduzione di oltre il 17% rispetto al listino iniziale.

A ottobre sono poi arrivate nuove versioni della ID.Unyx 06 e della Unyx 07, con l’introduzione di sensori LiDAR per i sistemi di assistenza alla guida e nuove opzioni per le batterie. Anche qui, i prezzi di partenza sono stati abbassati per ciascun modello. Quasi nello stesso momento è stata infine presentata la berlina ID.Unyx 09, con costo di listino decisamente vantaggioso (al cambio circa 24.000 euro).

Volkswagen Anhui, produzione a regime ridotto

La joint venture Volkswagen Anhui è nata nel 2017 insieme al costruttore cinese JAC. Alla fine del 2020 Volkswagen ha aumentato la propria partecipazione dal 50 al 75%, assumendo il controllo dell’azienda.

Lo stabilimento di Hefei, nella Cina orientale, ha una capacità produttiva annua che può arrivare a 350.000 veicoli, ma oggi lavora molto al di sotto delle proprie possibilità. Tanto che la joint venture non ha ancora raggiunto la redditività. Il direttore finanziario di Volkswagen, Arno Antlitz, ha indicato che il pareggio economico è atteso entro il 2030.

La strategia fino ad allora è quindi abbastanza chiara: più contenuti tecnologici e prezzi inferiori per valorizzare i propri prodotti ma senza ampliare il numero di modelli.

Volkswagen congela i nuovi modelli, ma non i piani elettrici

Questa fase di stallo prevista nel prossimo biennio frena quindi i progetti che VW ha imbastito con XPeng, da cui sono nate le più recenti Unyx 08 e Unyx 09. Ma questo non significa che il gruppo tedesco intenda ridimensionare del tutto la propria strategia cinese.

Mentre Volkswagen Anhui, come detto, dovrebbe continuare a contribuire attraverso aggiornamenti tecnici e nuove versioni dei modelli già in gamma (senza ampliamenti), nell’immediato futuro VW intende puntare forte sulle altre joint venture attive con FAW e SAIC. Entrambe hanno lanciato quest’anno diversi nuovi modelli elettrici nelle gamme ID.Era e ID.Aura. I loro dati di vendita saranno decisivi.

Anche perchè per VW, oggi, c’è un mercato cinese da salvare. Secondo i dati della China Passenger Car Association, infatti, tra gennaio e settembre 2026, Volkswagen ha venduto in Cina poco più di 1,3 milioni di veicoli, con una flessione del 31,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.