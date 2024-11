Volkswagen, la crisi continua: chiude uno stabilimento anche in Cina

Questo avviene anche dopo anni di polemiche per quanto sta accadendo nella regione. Con il governo di Pechino accusato a livello internazionale di politiche repressive nei confronti degli Uiguri, popolazione turcofona e musulmana locale. A accusato di presunti abusi dei diritti umani, che arrivano al lavoro forzato.

Volkswagen in Cina, superata da BYD, prova a rilanciarsi con una nuova alleanza con Xpeng per sviluppare nuovi modelli

Secondo un’inchiesta del quotidiano tedesco Handelsblatt, nella pratica sarebbe stato coinvolto anche il gruppo Volkswagen. La società di Wolksburg ha sempre dichiarato di non aver trovato prove concrete di violazioni dei diritti umani legate allo stabilimento di Turpan e di aver condotto un’indagine approfondita sulla questione.

L’annuncio segna un cambio di strategia. Chiude con il passato (polemiche politiche comprese) e prova a rilanciarsi in Cina. Dove il marchio BYD è diventato il più venduto mettendo in difficoltà proprio il marchio tedesco, che ha perso il suo primato. Per contrastare questo declino, Volkswagen ha avviato una serie di iniziative, tra cui una partnership con Xpeng per sviluppare oltre 30 nuovi modelli elettrici o ibridi entro il 2030. Inoltre, ha esteso la collaborazione con Saic fino al 2040, puntando a lanciare 18 nuovi modelli entro il decennio, compresi veicoli a gamma estesa.

Volkswagen spera che queste mosse strategiche possano invertire il trend negativo e consolidare la sua presenza in Cina, un mercato cruciale ma sempre più competitivo. Tutto questo in attesa di conoscere la sorte degli stabilimenti in Germania.

