Dazi, Volkswagen si piega a Trump: sposta parte produzione Audi negli Usa

Volkswagen si piega alla Casa Bianca e cerca di limitare i danni sui dazi alle importazioni di auto. L’amministratore delegato Oliver Blume, in un’intervista alla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ha annunciato la possibilità di spostare una parte della produzione del marchio Audi negli Stati Uniti.

Dopo mesi di indiscrezioni arriva la conferma. Nel gennaio scorsa, il quotidiano tedesco Handelsblatt aveva anticipato la possibilità che Volkswagen trasferisse la produzione di alcune vettore a marchio Audi e Porsche negli States. Ora è arrivata la conferma dal numero uno della casa di Wolfsburg.

Il marchio Volkswagen ha venduto 380mila vetture negli Usa, due terzi in arrivo dal Messico mentre le Audi sono tutte di importazione

Herr Oliver Blume ha provato a giustificarsi: “La nostra leva più importante è investire nelle regioni del mondo, garantire l’occupazione e stringere partnership. Attualmente sono in corso colloqui costruttivi con il governo americano”. Anche se la verità per Volkswagen è molto più semplice. “Gli Stati Uniti sono fondamentali per il successo globale di Audi e siamo concentrati su una crescita sostenibile e responsabile attraverso la trasformazione“. Blume ha anche escluso di spostare parte della produzione negli Stati Uniti del marchio Porsche a causa dei bassi volumi.

Lo scorso anno, Volkswagen ha venduto quasi 380.000 auto negli Stati Uniti con il suo marchio principale. Pari all’8% delle vendite mondiali. Il modello più venduto è stato il SUV Atlas, disponibile solo in Nord America. Volkswagen lo produce nel suo stabilimento di Chattanooga (Tennessee). Quasi due terzi delle auto VW vendute negli Stati Uniti sono state importate, la maggior parte dal Messico. Il marchio Audi rifornisce il mercato statunitense esclusivamente con auto importate.

Nell’intervista, Blume ha messo alcuni punti fermi. Audi ha una vasta esperienza nel mercato statunitense, che include l’importazione, l’assistenza e la distribuzione. Ci sono poi vantaggi competitivi “riducendo i costi di trasporto e le potenziali tariffe“. Il manager ha anche fatto emergere alcuni punti delle trattative. Ne ha rivelato uno in particolare per rassicurare i sindacati in patria. Nonostante l’interesse per gli Stati Uniti, la produzione principale di Audi rimane a Ingolstadt, in Germania.

Honda, sposta la Civic Ibrida in Indiana

E’ il secondo caso in pochi giorni di grandi case automobilistiche a livello globale che cedono alle politiche commerciali di Washington. La prima è stata Honda: ha annunciato che sposterà la produzione del modello Civic con motore ibrido nel suo stabilimento in Indiana.

Ricordiamo che Volkswagen nel 2024 ha perso quasi un terzo degli utili. Mentre le auto vendute sono state circa nove milioni, con una diminuzione di oltre il 3% rispetto al 2023. Il fatturato complessivo è rimasto al palo, con 325 miliardi cresce dell’1%. Il mercato dell’Asia-pacifico ha registrato il calo delle vendite più significativo (-12%.)

