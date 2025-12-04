Volevo ricaricare da Repower, ma con la mia app…

Volevo ricaricare da Repower, ma ho rinunciato perché con l’app Plenitude non ci si collegava. È lo sfogo di Daniele, un lettore milanese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Volevo ricaricare da Repower con la app Plenitude,, possibile che non funzioni?

“Interoperabilità delle colonnine. Oggi a Milano trovo una colonnina AC disponibile, di Repower, regolarmente vista dalla App Plenitude. Dopo molti tentativi ho dovuto rinunciare. Ma possibile che nel 2025 non siamo in grado di fare funzionare il colloquio fra sistemi diversi ? INACCETTABILE”. Daniele Colombo.

Tutto troppo complicato, soprattutto per chi passa all’elettrico ora

Risposta. Il nostro modestissimo parere è che, se veramente si vuole far diventare l’auto elettrica di massa, una semplificazione della ricarica è indispensabile. Tanto più che con gli incentivi le vendite stanno aumentando notevolmente e sul mercato arrivano tanti neofiti destinati a scontrarsi con la complessità delle procedure. Qualche tentativo c’è, per esempio da parte dei quattro player che si sono alleati a livello europeo anche con lo scopo di semplificare la vita agli automobilisti. Sono Atlante, Electra, Fastned e Ionity, che hanno dato vita alla Charge League, per consentire accesso ai vari network con un’unica app. Ma bisogna fare di più. Come? Magari organizzando una “conferenza di pace”, in cui si mettono su un tavolo comune tutte le idee che nascono per snellire le procedure. Che cosa c’è di peggio che arrivare alla colonnina (libera) e non riuscire ad attivarla? La gelosie aziendali vanno messe da parte: più facilità di ricarica significa più business per tutti. E più facilità di ricarica innesca un circolo virtuoso con cui convincere sempre più persone a passare all’elettrico. Noi ci siamo, disponibili a organizzare.