Volevo la VW ID.3: tra prezzi e venditori che sconsigliano…

Volevo la VW ID.3, ma tra il prezzo e il fatto che i venditori la sconsigliano, mi sono scoraggiato. È il racconto di Carlo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Volevo la VW ID.3, esperienza fallimentare

“L a mia esperienza sul tentativo di acquisto di un’auto elettrica è stata pressoché fallimentare. Da una parte i venditori scoraggiano, ripetendo che i primi a non crederci sono loro. Dall’altra non si sbilanciano con gli incentivi. Inoltre il prezzo: per comprare una ID.3 base a conti fatti non bastano 42.000 euro, di cui interessi 4.000 sul finanziamento. Praticamente è impossibile ammortizzare rispetto ai veicoli termici . Sono un sostenitore dell’elettrico da decenni non da oggi ma non ci sono ancora le condizioni economiche per far decollare il settore. Senza considerare le infrastrutture spesso carenti o assenti. Insomma, ad oggi la transizione energetica la pagano gli utenti coraggiosi e progressisti e non tutto il sistema che ne trarrebbe comunque vantaggio “ . Carlo P.

Venditori, prezzo e ricarica, i tre scogli: vediamo…

Risposta. Abbiamo già pubblicato altre mail di lettori sconcertati dal comportamento della rete di vendita Volkswagen. Mentre il vertice della Casa tedesca ha virato decisamente sull’elettrico, i concessionari in buona parte continuano ad essere perplessi e a orientare la clientela su veicoli tradizionali. E forse i risultati poco entusiasmanti raccolti in questi mesi dall’auto che dovrebbe raccogliere l’eredità della Golf, la ID.3, in parte dipendono da questo. C’ è poi il problema del prezzo, su cui va fatta una premessa. Non basta considerare il solo costo d’acquisto, ma guardare a quanto spenderemo complessivamente nel corso della vita dell’auto, il cosiddetto total cost of ownership. Anche considerando questo, Carlo dice che la ID.3 “è impossibile da ammortizzare” e ai prezzi di oggi ha probabilmente ragione, anche con gli incentivi ora approvati. Le Case ci stanno lavorando: la Renault, per esempio, dice che tra due anni con la nuova R5 sarà in grado di offrire un’elettrica con prezzo allineato a quello di un pari modello a benzina. Quanto alla ricarica, è un problema in via di soluzione: spuntano colonnine ovunque, senza considerare che tanti ricaricano anche a casa o in azienda. Abbiamo già pubblicatosconcertati dal comportamento dellaVolkswagen. Mentre il vertice della Casa tedesca ha virato decisamente sull’elettrico, i concessionari in buona parte continuano ad essere perplessi e aE forse i risultati poco entusiasmanti raccolti in questi mesi dall’auto che dovrebbe raccoglierela ID.3, in parte dipendono da questo. C’ è poi il problema del prezzo, su cui va fatta una premessa. Non basta considerare il solo costo d’acquisto, ma guardare a quanto spenderemo complessivamente nel corso della vita dell’auto, il cosiddetto total cost of ownership. Anche considerando questo, Carlo dice che la ID.3 “è impossibile da ammortizzare” e ai prezzi di oggi ha probabilmente ragione, anche con gli incentivi ora approvati. Le Case ci stanno lavorando:per esempio, dice che tra due anni con lan grado di offrire un’elettrica con prezzo allineato a quello di un pari modello a benzina. Quanto alla ricarica, è un problema in via di soluzione: spuntano colonnine ovunque, senza considerare che tanti ricaricano anche

