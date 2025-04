Volevo comprare una elettrica, ma leggendovi…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Volevo comprare una elettrica, ma leggendo i tanti articoli negativi che avete pubblicato sto cambiando idea…È il rimprovero che ci fa Davide. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Volevo comprare una elettrica, ma perché pubblicate queste critiche-boomerang?

“Ultimamente noto che tendete a pubblicare diversi articoli che danno enfasi all’attacco, mediatico e non solo, all’elettrico. Capisco che voi lo fate per far fare contraddittorio, ma questo genera parecchia ansia in chi deve acquistare. Pensavo di passare anche io all’elettrico, ne ero convinto fino a poco tempo fa, ma visto l’aria che tira ho deciso che rimarrò sull’endotermico. Consiglio attenzione a come impostate gli articoli, possono essere un boomerang... Complimenti comunque per la vostra professionalità“. Davide Volpi

Giusto dare spazio anche alle critiche, ma senza farsene condizionare troppo…

Risposta. Ebbene sì, non siamo un sito militante (ce ne sono fin troppi in giro) e abbiamo il vizio di dare spazio a tutte le voci, anche a quelle critiche. Anzi, siccome le lettere non ce le inventiamo, come fanno in tanti per auto-lodarsi, finisce che spesso chi scrive lo fa per protestare e anche per attaccarci. Così vanno le cose, in Italia. Ciò non toglie che restiamo convinti che l’elettrico sia una scelta azzeccata, alla portata di un numero sempre maggiore di italiani e con prodotti sempre più validi. Lo diciamo perché noi stessi da anni guidiamo elettrico. Finalmente c’è una buona scelta di citycar con autonomie e prezzi accettabili e il futuro non può che riservarci un ulteriore miglioramento dell’offerta. Ergo: ripensi alla sua decisione e vada a provare qualche modello elettrico. E legga tutto il bello delle EV condensato bene in questa mail da Daniele, un altro lettore (eh sì, pubblichiamo anche tanti giudizi positivi...). Quanto a noi, faremo tesoro delle sue osservazioni