Voleva una Zoe o una Twingo a noleggio: risposta…

Voleva una Zoe o una Twingo Z.E. a noleggio: la risposta è sconcertante. Ed è uno dei tanti racconti di quanto sia ancora complicata la via all’elettrico. Ecco il racconto che ci ha inviato Ruben Comitini, un nostro lettore.

Voleva una Zoe o…/ Risposta: “Fuori produzione”

“ S crivo per testimoniare le difficoltà che si devono affrontare volendo acquistare o noleggiare un’auto elettrica. Più volte abbiamo sperimentato come nei concessionari gli addetti non abbiano né le conoscenze minime per spiegare e pubblicizzare le loro vetture elettriche. Né la volontà di farlo. Ma oggi ci è capitato un caso quantomeno particolare. In famiglia siamo proprietari di una Tesla Model 3 Long Range, e abbiamo convinto il nonno ad acquistare anche lui un’utilitaria elettrica per i suoi brevi spostamenti.

Lui ha deciso di scegliere la formula del noleggio a lungo termine, che aveva già sfruttato per la precedente auto, una Yaris Hybrid). Ha richiesto i preventivi ad alcuni noleggiatori per le auto che avevamo individuato, ossia la Renault Zoe e la Twingo elettrica. La cosa sconvolgente è stata la risposta della società Rent&Drive: non è possibile avere né la Zoe né la Twingo in quanto sono modelli fuori produzione. Ma ovviamente non solo sono entrambi in produzione, ma la Twingo è regolarmente presente nel loro sito! “.

Comprare elettrico è difficile, ti dissuadono sempre

“ Il punto è “ , prosegue la lettera, “ che in famiglia abbiamo avuto molte auto in noleggio a lungo termine presso diversi noleggiatori. E per le auto termiche, di qualsiasi modello o marchio, nessuno ha mai risposto in questo modo netto, quasi come se volessero farci evitare l’acquisto di quelle auto… In realtà questi episodi sembrerebbero normali disguidi, ma ogni volta che si cerca di comprare un’auto elettrica (eccetto Tesla) si incontrano sistematicamente difficoltà!

Una persona poco esperta di auto elettriche o poco appassionata, come mio nonno (che però può contare sul nostro aiuto, per fortuna), davanti a una simile risposta seguirebbe il consiglio finale della mail. Contatterebbe il noleggio per chiedere altre offerte, e dubito che le prime proposte sarebbero di elettriche… Allego uno screenshot della risposta del noleggio e uno della loro offerta attuale sempre sul loro sito per la Twingo elettrica. Complimenti per il sito, sempre utile e interessante!“. Ruben Comitini

SECONDO NOI. segnalazioni di clienti che, nei modi più disparati, vengono dissuasi dalle rete di vendita dall’acquistare o noleggiare elettrico. Certo, il cambiamento è sempre spiazzante, si mettono in discussione abitudini e modelli di business consolidati da decenni. Ma il rischio è che, se questo atteggiamento continua, i costruttori decidano di seguire l’esempio di Tesla e fare tutto da sé, on-line, tagliandole fuori le reti di vendita. Ovviamente daremo modo al noleggiatore, se riterrà, di spiegare che cosa è successo dal suo punto di vista. Ma, al di là del caso singolo, sono davvero tante leche, nei modi più disparati, vengonodall’acquistare o noleggiare elettrico. Certo, il cambiamento è sempre spiazzante, si mettono in discussione abitudini e modelli di business consolidati da decenni. Ma il rischio è che, se questo atteggiamento continua, i costruttori decidano di seguire l’esempio di Tesla e fare tutto da sé, on-line, tagliandole fuori le reti di vendita.

