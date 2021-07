Voleva noleggiare una Tesla, ma la 500 costava meno e…Stiamo parlando di Nicolò, 20 anni, che si definisce “un guru dell’elettrico” (lavora nelle batterie e-bike). E vuole condividere la sua esperienza (“ma non voglio fare pubblicità…).

di Nicolò Zaccheo

“N “N una Tesla a buon prezzo. Con rammarico ho scoperto che per due gi.rni il costo di una Model 3 Performance sarebbe stato intorno ai 500€ (sicuramente rapportato al valore dell’auto). Non avevo voglia di spenderei così tanto. E per di più avrei avuto bisogno di una carta di credito e almeno 21 anni( anche se la compagnia di noleggio ha detto avrebbe chiuso un’occhio sull’età per questa volta) “. on avendo mai provato un’auto elettrica, mi sono messo alla ricerca di un noleggio che avesseCon rammarico ho scoperto che per due gi.rni il costo di unasarebbe stato intorno ai(sicuramente rapportato al valore dell’auto). Non avevo voglia di spenderei così tanto. E per di più avrei avuto bisogno di una carta di credito e almeno 21 anni( anche se la compagnia di noleggio ha detto avrebbe chiuso un’occhio sull’età per questa volta)

Voleva noleggiare una Tesla, ma 500 euro al giorno…

“ Mi sono messo alla ricerca di qualcosa di più economico, lo steso giorno fortuna vuole che a Roma vedo una carovana di 500e marchiate sulla fiancata leasysGO! Mi sono messo alla ricerca di qualcosa di più economico, lo steso giorno fortuna vuole che a Roma vedomarchiate sulla fiancata

Mi sono messo subito alla ricerca online e ho scoperto che il servizio di car sharing era appena stato attivato anche nella capitale. Oltretutto con una zona interna all’aereoporto di Fiumicino (dove abito). Il che mi avrebbe permesso di andare direttamente con il monopattino da casa a Fregene al parking aeroportuale dove vengono posteggiate. Leggendo termini e condizioni d’uso del servizio, trovo che é possibile effettuare il noleggio con carta di debito o prepagata. E che l’età minima richiesta é di 18 anni e almeno un anno di patente (qui va il mio plauso). Il costo per il noleggio giornaliero é di 43,50€, che si addebitano automaticamente al raggiungimento della soglia. Solitamente si pagano per la tariffa pay per use 0,29€/Min.

Voleva noleggiare una Tesla, ma la 500 costa meno di un decimo

Perché il mio test drive avesse un senso ho deciso di organizzare un range test in autostrada. Partenza da Fregene con il 95% di carica, arrivo a Rieti con il 25% circa, velocità media in autostrada 120km/h. Piccola ricarica alla Enel x, dove abbiamo incontrato un’altro fiero driver con la sua 500e da poco acquistata. Immessi circa 6 kWh in soli 8 minuti, siamo ripartiti in direzione cima Monte Terminillo, fino a quota 1500m Arrivati in cima con solo il 5% (il copilota imprecava di tornare indietro perché convinto non c’è l’avremmo fatta…). Guida sui tornanti eccezionale, incredibile come per essere una 500 sia stabile fra le curve. Anche se va facilmente in sottosterzo, per via del peso e delle gomme più puntate all’efficienza che alla guida sportiva. Giusto un paio di foto aeree e si riparte in direzione colonnina Enel X a Rieti.

“Quanto ho consumato, quanto ho speso”

Siamo arrivati a Rieti con il 14%, tutto ricaricato in discesa (non ho mai premuto l’acceleratore, se non negli ultimi 3-4mkm ) E siamo ripartiti in direzione Fregene dopo aver ricaricato in 42 min 29 kWh e arrivati con circa il 30%. Ho colto l’occasione per far fare un giro anche ai miei nonni, entrambi piacevolmente sorpresi della silenziosità e reattività della macchina. Oltre che per il bellissimo design esterno. Ho riconsegnato la macchina il mattino dopo con circa il 15%: l’avevo presa che aveva 89 km, l’ho riconsegnata con 45 km. Consiglio questa esperienza a chiunque si trovi vicino alle zone in cui si può fare questo noleggio, se si ha la curiosità di provare un’auto elettrica come la 500e. Un plauso a Leasys che permette di noleggiare per 24h a un prezzo vantaggioso, in luglio e agosto scontato a 29,99 anziché 43,50. Le ricariche sono state tutte a mie spese (come giusto che sia) e non avete obbligo di riconsegna con il livello di carica di quando l’avete presa.

