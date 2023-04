Volcon Grunt Evo, divertimento fuori strada

Oltreoceano crescono gli apprezzamenti per le moto elettriche off-road della start up texana Volcon. Scrambler con ruote massicce per adattarsi ad ogni tipo di avventura fuori pista. Occhi puntati sulla Grunt Evo.

Volcon ePowersports è una realtà molto giovane e alle nostre latitudini non ha ricevuto ancora l’attenzione che forse merita. Da un paio di anni costruisce e mette in vendita sul suolo nordamericano una ristretta gamma di veicoli elettrici (moto, ma anche un UTV), con l’avventura nel DNA.

Sono proposte interessanti, che vanno ad esplorare un segmento, quello delle due ruote elettriche all-terrain, di stampo molto yankee ma che anche in Europa comincia ad avere una platea di ammiratori. Per il momento lo sbarco sul Vecchio Continente non è contemplato, ma che Volcon ci faccia un pensierino è più che scontato.

Anche perché l’azienda di Austin ha recentemente rinfrescato la propria gamma off-road, lanciando una nuova moto elettrica (Run LT), e soprattutto, apportando upgrade interessanti al suo modello di punta, la Grunt, rinominata ora Grunt Evo.

E su questa ci soffermiamo, perché si tratta del modello che per caratteristiche potrebbe solleticare maggiormente il palato degli amanti del genere.

Scrambler col vizio del fuoristrada

La Volcon Grunt (sul mercato dal 2021) è una moto elettrica pensata spiccatamente per il fuoristrada. Ogni tipo di fondo off-road, dal momento che è stata progettata per resistere ai terreni più ardui, tra fango, sabbia, sassi e acqua.

Non è però una tipica moto da cross iper leggera, ma una scrambler. Dal design minimal ed elegante, con due massicce ruote tassellate (fat tyres) e una ciclistica performante per adattarsi anche ai terreni più “scomodi”.

Una moto, insomma, con un certo stile, pensata per divertirsi un po’ ovunque, senza avere l’ansia da prestazione.

Le specifiche ci dicono infatti che il motore centrale da 8 kW non spinge la moto oltre i 65 km/h e ha una coppia alla ruota di 101 Nm. La semplice batteria da 2,3 kWh rivendica un’autonomia massima di 110 km a seconda della modalità di guida selezionata.

Grunt Evo, più snella e silenziosa

Queste caratteristiche del modello originale sono state conservate anche nella nuova Grunt Evo, che come “evoluzione” propone alcune migliorie tecniche.

Pur mantenendo lo stesso telaio tubolare in acciaio, Volcon ha predisposto un nuovo sistema di trasmissione più silenziosa a cinghia in carbonio Gates (prima era a catena) e una nuova sospensione posteriore progressiva (Walker Evans Racing) più performante.

Un ritocco importante è stato fatto anche alla sella, resa più confortevole, e al peso complessivo della Grunt Evo (129 kg), ‘snellita’ dalla Casa texana di quasi il 20% rispetto alla versione iniziale.

Aggiustamenti che non hanno invece intaccato il design, già molto apprezzato, del modello originale. E nemmeno il prezzo, se è vero che la Volcon Grunt Evo è venduta, in tre colorazioni, al costo di 5.999 dollari USA (circa 5.500 euro), la stessa cifra della sua prima versione.

Non resta che vedere se Volcon sbarcherà prima o poi in Italia.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –