Voglio lasciare il diesel per l’elettrico, ma come scegliere?

Voglio lasciare il diesel per l’elettrico, ma come scegliere l’auto giusta? Ci sono delle station-wagon? E la ricarica a casa…? Sono le domande di Filippo. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Voglio lasciare il diesel e amo le station wagon: che modello mi consigliate?

“P er prima cosa vi faccio i complimenti per come date voce a tutte le campane, anche a quelle più critiche verso l’elettrico. Proprio grazie a questo approccio, da convinto sostenitore del motore termico e da sempre guidatore di diesel, sto iniziando a pensare seriamente al passaggio all elettrico.

Fermo restando la speranza che i prezzi delle elettriche continuino a scendere, ad oggi, per un padre di famiglia che percorre circa 18 mila km l’anno, con un percorso giornaliero di circa 50km e scampagnate nel weekend a pieno carico e amante delle station-wagon, su che auto dovrebbe orientarsi? Station Wagon non ne producono, se non qualche ibrida plug-in tipo Skoda Octavia. In secondo luogo, senza fotovoltaico ha senso il passaggio al full-eletric con possibilità comunque di ricarica a casa, ma impianto di 3kW? Grazie mille! “. Filippo Piccinini

Poter ricaricare a casa è già un ottimo punto di partenza…

Risposta. L’offerta di station wagon continua a rarefarsi non solo nell’elettrico, ma nel mondo dell’automobile in generale. Viviamo nell’epoca dei Suv, arrivati a coprire il 54% del mercato in Europa, e un po’ tutti i marchi si stanno concentrando su questo tipo di veicoli. Un buon compromesso, per chi ama le station, potrebbe essere quello di scegliere uno dei tanti cross-over a listino, che sono un po’ una via di mezzo tra queste due architetture.

Quanto alla ricarica, non è indispensabile essere dotati di fotovoltaico. Già potendo ricaricare a casa si risparmia una bella somma rispetto a un’auto a benzina o diesel. Con un impianto da 3 kW si ricarica la notte, quando non ci sono altri consumi di casa, e si immette l’energia più che sufficiente per coprire spostamenti di una cinquantina di km. Quanto al modello da scegliere, il panorama è piuttosto vasto: dipende dal budget a disposizione e da mille altri fattori. Ci limitiamo a dire che, per le Sue esigenze, un’auto da 400 km di autonomia sarebbe suffficiente.