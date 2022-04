Voglio il trattore elettrico, ma quale?

Paigam desidera lavorare in campagna con un trattore elettrico, ma economico. Quale? La scelta a emissioni zero in agricoltura non è abbondante come invece per auto, moto, e-bike, monopattini. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno indirizzati a info@vaielettrico.it

Un trattore elettrico, ma economico e multifunzionale

“Mi chiamo Paigam e insieme alla compagna e a nostra figlia, abbiamo acquistato un piccolo borghetto e ci siamo trasferiti sull’Appennino bolognese nel 2012. Non abbiamo molta terra ed è in pendenza, ma ci servirebbe un mezzo, possibilmente ecologico, per fare piccoli lavori agricoli – ad esempio per l’orto – per trasportare legna, ecc.“.

Un mezzo da lavoro, ma non ad uso continuo come per le aziende agricole strutturate, visto che “sia io che la mia compagna lavoriamo anche fuori dal borgo, non ci occupiamo esclusivamente di agricoltura e per far fronte alle spese abbiamo aperto un b&b. Con il budget a disposizione non posso acquistare un trattore nuovo, a cui si deve aggiungere il costo degli attrezzi, per cui dovrei ripiegare su un vecchio cingolato di annata! Diverso sarebbe avere la possibilità di usufruire di un mezzo leggero, elettrico e multifunzione come il RAMseS“.

Il riferimento è al primo trattore elettrico italiano che grazie alla campagna lanciata da Vaielettrico e tre aziende emiliano-romagnole Elektrosistem, Brusa e Flash Battery sta per essere riportato in vita (leggi qui).

Cosa offre il mercato? Macchine sui 20/30mila euro

Vaielettrico risponde: La domanda di Paigam non è semplice, ma vediamo il panorama delle macchine agricole in commercio. Iniziamo da Del Morino, l’azienda toscana che produce piccoli trattori elettrici polifunzionali. Permettono più lavorazioni e si possono comprare a meno di 20mila euro (leggi qui).

C’è anche un trattore indiano, in vendita sui 26mila euro, della Farmtrac e commercializzato da Oberto, la rivendita si trova nel comune di Fossano in Piemonte, e la macchina offre ampia versatilità di utilizzo (leggi qui).

I veicoli per l’agricoltura di Alkè

Non sono trattori, ma possono soddisfare le esigenze di una piccola azienda agricola quelli della padovana Alkè (leggi qui) che offre dei veicoli pensati per frutteti e vigneti.

Non possiamo non citare Merlo, azienda con dimensione globale che offre soluzioni tecnologicamente avanzate anche anche per aziende medio grandi (leggi qui).

Queste alcune delle macchine agricole elettriche che si trovano sul mercato, altre vengono annunciate, come speciali trattori per vigneto o altre si vendono nel mercato nord americano.

Il retrofit su vecchi trattori?

Sarebbe auspicabile, la storia di RAMseS e delle tre aziende emiliano-romagnole conferma la possibilità della conversione in elettrico.

La spesa però può essere rilevante come vediamo nelle auto dove per un’utilitaria si spendono anche 15mila euro. Servono incentivi per depurare l’aria dei campi dai veleni, ma è già difficile far decollare quelli esistenti ma non disponibili per le auto.

