Voglio aprire una officina solo per EV, consigli?

Voglio aprire una officina solo per auto elettriche: dopo gli ultimi articoli su difficoltà e costi di riparare una EV (anche dopo un incidente), ci scrive il titolare di un’impresa artigiana. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho sempre pensato a chi sarà in grado di mettere le mani sulla mia Tesla…

“Sono titolare di un’impresa artigiana della provincia di Arezzo, che si occupa principalmente di impianti elettrici-Automazioni industriali-Trasformazione, monitoraggio e gestione dell’energia. Guido un’auto elettrica da circa due anni, con oltre 80.000 km all’attivo. Da quando l’ho acquistata, ho sempre pensato a chi sarebbe in grado di metter mano sul powertrain, dopo che sarà scaduta la garanzia. Ovviamente credo che potrò sempre far riferimento allo store Tesla di Firenze, ma è piuttosto lontano. Inoltre tra qualche anno, ci saranno tanti altri marchi, anche poco conosciuti, che andranno ad alimentare il mercato dell’usato e delle autoriparazioni. E sto pensando di metter su un’officina di autoriparazione per veicoli elettrici, o comunque qualcosa del genere“.

Voglio aprire una officina e vorrei approfondire il tema

“Ho preso spunto da un articolo comparso nel vostro sito in cui un lettore lamenta proprio la carenza di officine specializzate. E vorrei sapere se siete a conoscenza di progetti legati alla mobilità elettrica (officine di riparazione). Mi piacerebbe approfondire questo tema. Sto cercando in giro ambienti dove trovare maggiori informazioni, soprattutto sulle tecnologie di motori ed inverter maggiormente usati. E sulla formazione dei pacchi- batteria (sulla chimica sto studiando, senza grossi risultati), ecc… In conclusione: mi sono appassionato al mondo della mobilità elettrica, sto cercando di studiare. Cerco di seguire professionisti del settore, ma ancora sono molto acerbo in materia. Grazie ancora per il tempo che potrete dedicarmi ed i mie complimenti per il lavoro che state portando avanti, per la passione e per la competenza che ci mettete“. Luca Baglioni

Voglio aprire un’officina? Ottima idea, ce n’è un gran bisogno

Risposta. Ci sembra un’ottima iniziativa e facciamo appello alla nostra community per reperire informazioni su chi può aiutare il lettore toscano. Servono officine e carrozzerie qualificate, in grado di intervenire sulle auto integrando il ruolo delle concessionarie ufficiali (amnche per gli interventi in garanzia). Il primo consiglio è di capire che cosa si sta facendo nei Paesi in cui la mobilità elettrica è molto più diffusa. Un altro lettore ci ha segnalato il caso di Hevra, la rete di officine specializzate in riparazione di auto elettriche multimarca del Regno Unito. Ma siamo certi che anche in Francia e Germania ci saranno esperienze del genere. Non tutti coloro che acquistano una Tesla sono disposti a fare un sacco di km ogni volta che serve un intervento in assistenza o una riparazione. E questo vale anche per le altre marche, dato che al momento sono poche le concessionarie attrezzate per intervenire sull’elettrico.

