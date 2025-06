Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Vogliamo il prezzo esposto alla colonnina, come nei distributori. È una richiesta che ricorre spesso nelle mail che ci arrivano, rilanciata ora da Francesco. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vogliamo il prezzo esposto, perché non lo fanno come nei distributori di benzina?

“Esistono parecchi siti o applicazioni che indicano su una mappa il costo della benzina.. Perché non è possibile indicare allo stesso modo il prezzo della ricarica, colonnina per colonnina❓ Perché non c’è l’obbligo di esporre il costo del kWh❓ Noi possiamo controllare il prezzo di un litro di benzina ma non riusciamo a sapere il prezzo del kWh nella colonnina dove stiamo andando“. Francesco Montebovi

Un fatto è certo: serve più chiarezza sui costi

Risposta. Lasciando da parte per una volta le polemiche sui prezzi, registriamo che le lamentele più ricorrenti sulle colonnine riguardano sostanzialmente due aspetti. Il primo è l’impossibilità in molte ricariche di pagare con carta di credito o bancomat, anche se ormai molte reti (Ewiva, Ionity, le ricariche in Autobrennero…) offrono questa opportunità.

La seconda è la scarsa trasparenza, un terreno sul quale in effetti c’è molta strada da fare. Le app delle maggiori reti ti dicono qual è la tariffa sulle colonnine proprie, ma non è facile capire quanto paghi sulle colonnine altrui, nel cosiddetto roaming Quanto all’indicare il prezzo con un cartello all’ingresso della stazione, c’è chi lo fa (nelle stazioni ad alta potenza) come Electrip. Ma si tratta di un’eccezione che meriterebbe di essere seguita da altri. Anche se non tutti pagano lo stesso prezzo nella stessa colonnina, dipende dalla app o dalla carta che usano. Comunque è un fatto che questa scarsa trasparenza sui prezzi tiene lontani molti potenziali acquirenti dall’auto elettrica. E non tutti sono bravi a districarsi tra le mille app.

