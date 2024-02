VMoto progetta un’elettrica retrò?

Il colosso delle due ruote elettriche VMoto starebbe lavorando su una nuova moto dallo stile retrò. Alcuni bozzetti scovati sul web mostrano una naked molto simile alla TC Max di SuperSoco.

In attesa di vedere quali numeri farà sul mercato il pezzo pregiato Stash e, a ruota, le curiose dirt-bike ON-R e OFF-R, in casa VMoto non si resta certo con le mani in mano. Nuove idee sembrano balenare in testa al colosso delle due ruote elettriche, almeno stando a quanto emerge da alcuni documenti ufficiali scovati di recente dai colleghi di In Sella.

Si tratta di due bozzetti abbastanza dettagliati che raffigurano un modello di moto elettrica dallo stile un po’ retrò, che potrebbe arricchire la già articolata gamma VMoto nei prossimi anni.

Una naked retrò

A livello di design, la possibile new entry prende chiara ispirazione dal TC Max di SuperSoco (brand di VMoto), con cui condivide lo stesso telaio e gran parte delle forme. A renderla leggermente diversa è la linea del finto serbatoio, più morbida, e un assetto generale che, ad un primo colpo d’occhio, ricorda da vicino le moto naked classiche.

I due bozzetti mostrano una versione dotata di piccolo parabrezza posizionato sopra un faro rotondo, e un’altra con cupolino avvolgente e manubri lievemente abbassati e arretrati. Per il resto, ruote alte per entrambe, sella piatta e coda corta.

Nel disegno non sono riportati dati tecnici. Se ipotizzassimo che la nuova moto elettrica condivida anche la meccanica con il TC Max, allora avremmo un modello equiparabile ad un 125 cc, con motore da 5 kW di potenza massima e autonomia di non oltre i 100 km. Ma sono solo ipotesi, ovviamente.

Un primo prototipo ad Eicma 2024?

Non resta che aspettare eventuali sviluppi, ben consapevoli che VMoto di solito non tarda molto nel presentare qualche novità interessante. Probabile che entro l’anno qualcosa di più concreto di due bozzetti salti fuori, magari ad Eicma il prossimo novembre.

Nel frattempo il gruppo VMoto si gode gli ottimi risultati della sua gamma di moto e scooter, sempre molto ampia e varia. Mettendo insieme il brand premium VMoto e i marchi di proprietà SuperSoco e Fleet, il produttore è presente sui mercati internazionali con una ventina di modelli a zero emissioni. E, a quanto pare, non si accontenta.

