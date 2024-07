Vmoto. Non solo una nuova batteria: una nuova mentalità

Vmoto svela una nuova batteria più performante e soprattutto getta uno sguardo sui progetti futuri dell’azienda.

Una conferenza stampa per presentare una nuova batteria per gli scooter elettrici. Una conferenza stampa aperta da Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo MotoGP. È ambassador di Vmoto, non c’è nulla di strano. Certo, ma non solo: è infatti uno dei tasselli che vanno a comporre una mentalità unica nel mondo dell’elettrico. Nel modo di pensare di Vmoto, la passione per le due ruote (quella con tuta di pelle e ginocchio a terra) va a braccetto con la razionalità di scooter elettrici per la mobilità urbana. È un po’ il concetto che sta alla base del Pro Days, l’appuntamento annuale che porta sulla pista di Misano l’adrenalina delle supersportive e l’intelligenza dei veicoli elettrici. Una visione quasi unica nel panorama motoristico, dove solitamente le posizioni sono molto polarizzate: o a favore o contro l’elettrico. Per Vmoto c’è spazio e tempo per ogni forma di mobilità, senza posizioni manichee.

In questo contesto Vmoto ha presentato la nuova batteria che si andrà ad aggiungere a quella già in uso. Una batteria a ricarica super veloce – promettono i progettisti – con pacchi più piccoli e leggeri in grado di ricaricare da 0 all’80% in soli 30 minuti, invece dei 160 minuti della versione standard.

Un passo avanti tecnologico che vuole offrire ai clienti che ne hanno la necessità una versione più performante dell’attuale batteria (che comunque rimane in produzione). I nuovi pacchi hanno dimensioni più contenute e questo permetterà di gestire con più libertà lo spazio sotto sella. Graziano Milone, President, Strategy & Business Developments and Global CMO di Vmoto Limited, non ha parlato solo di batterie però. In pentola bollono diverse novità che vanno dalle postazioni per il battery swap (le vedremo a EICMA) a un ecosistema di servizi e offerte rivolti a privati e anche aziende. Il banco di prova, e di enorme crescita per Vmoto, sono ad il sud est asiatico e il sud America dove stanno conquistando quote di mercato in aree più pronte all’elettrificazione.

“Con la nuova batteria – ha spiegato Milone – Vmoto mira a offrire una nuova opportunità ai clienti con un sistema di ricarica rapida che completa l’offerta nella gamma. Non vogliamo dimostrare che i veicoli elettrici siano migliori di altri prodotti, ma sottolineare che i prodotti Vmoto sono pronti e maturi per la mobilità urbana. In termini di piacere di guida e prestazioni sono già al livello dei prodotti “tradizionali”. I clienti avranno un’alternativa concreta a seconda delle loro esigenze anche in termini di velocità di ricarica potendo scegliere tra due tipologie di batterie”.

