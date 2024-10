Vmoto, listino scontato fino al 31 dicembre

Vmoto svela il listino promozionale valido fino alla fine del 2024. Ci sono alcune novità e anche sui modelli già in gamma prezzi i prezzi sono più vantaggiosi.

Alla vigilia di EICMA 2024, Vmoto ha diffuso il listino prezzi valido in Italia per gli ultimi mesi dell’anno. Spuntano alcuni “nuovi” modelli e annuncia anche un abbassamento dei prezzi. Nello specifico entrano in gamma il CPx Explorer – la nuova versione del best seller CPx presentato ad EICMA 2023, e la versione definitiva di Stash, la moto su cui da un paio d’anni punta Vmoto. In listino spuntano anche alcune versioni speciali di modelli già precedentemente presenti come il CPx PRO che è ora disponibile in un’inedita versione dotata di ABS, mentre le moto TS Street Hunter e TC Wanderer crescono in prestazioni ed autonomia con i nuovi allestimenti PRO. Nuova verione anche per il TC Max che si veste di nero nell’allestimento Black Edition.

“Con questo nuovo listino promozionale vogliamo rendere la conversione alla mobilità elettrica ancora più accessibile,” ha dichiarato Claudio Quintarelli, General Manager di Vmoto Italy. “Siamo entusiasti di poter offrire al mercato italiano una scelta più ampia e una convenienza senza precedenti, con un’offerta di veicoli diversificata e pensata per ogni tipologia di utilizzo e di clientela. Vmoto è il punto di riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità sostenibili e all’avanguardia, confermandosi come il brand con il rapporto qualità-prezzo migliore del mercato”

Vmoto sarà presente ad EICMA 2024, in programma dal 5 al 10 novembre a Milano Fiere, presso lo Stand I54 del Padiglione 9 e ha annunciato che presenterà diverse novità.

