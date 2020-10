Vmoto fa rotta sull’Italia: arriva Super Soco CPX

Vmoto scopre l’Italia: per il lancio del nuovo Super Soco CPx avvia una roadshow di presentazione che durerà per tutto il mese di ottobre. Prevede la possibilità di visionare lo scooter CPx presso 16 dealer selezionati su tutto il territorio nazionale.

Progetto CPx per vederlo e testarlo

Super Soco CPx è uno scooter di categoria L3 e sarà a disposizione del pubblico dal 1 al 31 ottobre . “Progetto CPx” prevede, per chi acquisterà lo scooter in ottobre 2020, la possibilità di scegliere in omaggio un casco jet per l’uso quotidiano o in alternativa lo zainetto hi-tech con presa di ricarica USB.

I prezzi e l’Ecobonus

La promozione è cumulabile con gli incentivi statali che permettono di acquistare Super Soco CPx alle seguenti condizioni:

CPx Singola batteria* CPx doppia batteria* Listino F.C. 4.590 € 5.690 € Ecobonus con rottamazione (-40%) -1.504 € -1.865 € Importo 3.085 € 3.824 € Ecobonus senza rottamazione (-30%) -1.128 € -1.399 € Importo 3.461 € 4.290 €

*Esclusa immatricolazione e messa su strada

Per tutta la durata di “Progetto CPx” sarà possibile testare lo scooter e saggiarne le caratteristiche. La lista dei dealer esclusivi selezionati per “Progetto CPx” è reperibile a questo indirizzo web. E’ consigliabile la prenotazione per effettuare il test drive.

Super Soco CPx, comodo e potente

Presentato l’anno scroso ad Eicma 2019 Super Soo CPx è uno scooter assimulabile a un 125 termico, quindi richiede la patrente B. Il motore da 4 kW consente di raggiunere una velocità massima di 90km/h e garantisce una coppia massima di 171 Nm. Con la doppia batteria collocata nel sottosella (due elementi da 2,7 kWh ciascuno per un totale di 5,4 kWh) raggiunge un’autonomia massima di 140 km, viaggiando a 45 km/h. E’ inoltre dotato di frenata combinata, ricarica veloce 0-100% in 3 ore e 30 minuti, fari a Led, app di gestione, massima tecnologia di sicurezza.

Il design è aggressivo, ma senza eccessive fughe in avanti. L’ampia sella ospita senza alcun sacrificio il passeggero, consentendo un uso anche extra urbano, per piccole gite fuori porta.

Il prezzo è decisamente competitivo rispetto a veicoli di pari caratteristiche. Anzi, pare leggermente inferiore. Senza contare che l’azienda che lo produce, il Gruppo Vmoto, è fra i maggiori e più affidabili costruttori del mondo.

