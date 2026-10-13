VLF Strada, 250 km con due batterie estraibili. Il debutto in India

Il nuovo scooter elettrico VLF Strada debutta in India in due versioni: fino a 85 km/h, batterie LFP rimovibili e 250 km di autonomia dichiarata. Il tutto con appena 4,32 kWh. Prezzi, al cambio, da poco più di 1.100 euro.

Due batterie estraibili, una velocità massima di 85 km/h e soprattutto un’autonomia dichiarata che arriva a 250 km. È con questi numeri che VLF, marchio legato a Velocifero e al design italiano, presenta in India il nuovo Strada, scooter elettrico disponibile nelle versioni City e Max.

Il dato sull’autonomia è sicuramente quello più goloso, ma allo stesso tempo quello più sospetto. Anche perché la capacità della batteria è complessivamente piuttosto piccola: 4,32 kWh. Per svelare il mistero però forse basta considerare che i 250 km sono misurati secondo il ciclo IDC, Indian Driving Cycle, generalmente piuttosto generoso.

Due batterie estraibili

Tornando allo scooter, il VLF Strada viene proposto in due configurazioni. Il City utilizza una batteria LFP da 2,16 kWh, rimovibile, alla quale il costruttore associa un’autonomia dichiarata di 130 km. Lo Strada Max raddoppia: due moduli per una capacità complessiva di 4,32 kWh e autonomia IDC che sale fino a 250 km. Le batterie sono certificate IP67. Per la ricarica VLF indica circa 3 ore per un singolo accumulatore e 6 ore per la configurazione con due batterie, dal 20 al 100%.

Motore da 4,8 kW e 85 km/h

Le due versioni condividono lo stesso motore BLDC integrato nella ruota, con 4,8 kW di potenza di picco e 34 Nm di coppia. La potenza nominale indicata è di 3 kW.

Tre le modalità di guida, alle quali corrispondono altrettanti limiti di velocità: Eco arriva a 45 km/h, City a 65 km/h e Sport permette di raggiungere gli 85 km/h.

Interessante anche la scelta delle ruote. Davanti troviamo infatti un cerchio da 16 pollici, mentre dietro si scende a 14. Una soluzione meno comune nel mondo scooter, dove normalmente si utilizzano diametri inferiori, e che dovrebbe favorire stabilità e capacità di assorbimento sulle strade sconnesse.

La ciclistica prevede forcella telescopica da 31 mm e doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. I freni sono a disco su entrambe le ruote, rispettivamente da 240 e 220 mm, con sistema CBS, ma senza ABS.

Pesa meno di 100 kg

Anche le dimensioni raccontano uno scooter relativamente leggero. La lunghezza è di 2,22 metri, la sella è a 780 mm da terra e la luce a terra raggiunge i 175 mm. VLF dichiara un peso di appena 98 kg, anche se il dato probabilmente si riferisce alla versione City con una sola batteria: la Max con due batterie sarà inevitabilmente più pesante.

La dotazione comprende illuminazione full LED con doppio proiettore anteriore, parabrezza, avviamento keyless, display TFT da 5 pollici, prese USB-A e USB-C e portapacchi posteriore integrato.

Quattro le colorazioni: Carbonio Black, Urbano Silver, Luna White e Titanio Grey.

Quanto costa VLF Strada?

Per ora il VLF Strada ha debuttato in India, con prezzi per il City parte di 119.999 rupie, mentre il Max costa 155.500 rupie. Al cambio attuale significano indicativamente circa 1.130 e 1.460 euro, ma si tratta naturalmente di una semplice conversione valutaria. Sappiamo benissimo che se lo Strada arriverà in Europa avrà prezzi ben più alti.