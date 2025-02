Vita difficile in elettrico: due storie

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Vita difficile in elettrico: Gianmario per un guasto alla sua Hyundai Ioniq 5, Giovanni per alcune incomprnesione nella gestione della sua Mercedes EQB. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vita difficile in elettrico (1) “Ho un guasto alla mia Ioniq 5 e…”

“H o una Hyundai Ioniq 5 AWD 2023 acquistata usata di 1,5 anni da una concessionaria, era la loro auto dimostrativa. A 2 anni e 9 giorni dall’imatricolazione (garanzia scaduta da 9 giorni), guasto alla centralina di ricarica ICCU. Non ricarica più in AC, solamente in DC, a una media di 40kW. In due settimane, sempre in contatto col servizio clienti Hyundai, ho chiamato 4 officine autorizzate: con le scuse più disparate, avendo capito il problema, non vogliono prenderla in carico. Una addirittura dice di avere un’auto con il problema alla ICCU: deve rimanere ferma fino all’arrivo del ricambio, non prima di novembre 2025! Con una ricerca scoprirete che sono molte Hyundai/Kia a cui senza preavviso si guasta la ICCU, spesso fermandosi sul posto (io sono relativamente fortunato). Alla fine ho preso appuntamento per il 4 marzo (oltre 3 settimane dal guasto) nella concessionaria che me l’ha venduta, non ha potuto rifiutarsi. Ho l’elettricità gratis a casa, ora devo pagare le ricariche in DC (finora mai effettuate). In sostituzione, non so per quanto, sono previste solo auto endotermiche, carburante a spese del cliente. Ecco il vero problema delle auto elettriche “. Gianmario Da Vià

Vita difficile in elettrico (2) Tre problemi pratici con la Mercedes EQB

“Vorrei informazioni sulla mia Mercedes EQB 350, acquistata a marzo 2024. Innanzi tutto, nonostante continue telefonate al rivenditore, non riesco a capire come mai una ricarica full, indicata alla vendita 440 km, non si ricarica oltre i 340 km, ben 100 km di differenza. Seconda domanda: insieme all’auto ho acquistato la card per ia ricarica dell’auto. In autostrada, nell’ultimo viaggio fatto, non mi faceva ricaricare. Ho dovuto scaricare un’altra app, altrimente sarei rimasto a terra. Terzo quesito: avevo fatto richiesta ad Arera di passare il contatore da 3 a 6 kw in modo gratuito nella fascia f3. Ma, udite udite, la wall box, acquistata dalla Mercedes, non rientra tra quelle riconosciute da Arera. il servizio Assistenza Mercedes fa spallucce e non mi dà risposte esaustive. Spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi“. Giovanni Siano

Serve più vicinanza al cliente…

Risposta. Si tratta di due casi diversi, che però conducono a un’unica riflessione. Ovvero: chi passa all’auto elettrica spesso affronta tematiche sconosciute, sia che si tratti di affidabilità, sia di problemi pratici come quelli in cui si è trovato Giovanni. Servirebbe da parte delle Case un’assistenza particolare. Venendo alla mail di Gianmario, a noi risulta che lo scorso anno la Ioniq 5 sia stata oggetto di una campagna di richiamo (41D033) per aggiornamento software e/o sostituzione dell’ICCU (Integrated Charge Control Unit). Non sappiamo se si tratta proprio dello stesso problema, ma è meglio informarsi. Quanto alle lamentele del lettore con la EQB, purtroppo inizialmente è capitato a tutti di restare delusi dal calo di autonomia in inverno, segnato anche sul display. E di ritrovarsi con card che non riescono a far partire la ricarica. Poi ci si fa l’occhio, si trovano i rimedi e non ci si pensa più. Quanto al fatto che la wall-box Mercedes non rientri nella sperimentazione Arera, la lamentela ci sembra comprensibile: bisognerebbe rimediare.

