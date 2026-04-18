Vision, prima nave da crociera elettrica ma solo dal 2031













Per prenotare la prima crociera elettrica in Mediterraneo con Vision di Meyer Werft c’è da aspettare al 2031. Se tutto va bene, perché elettrificare una nave da 275 metri per 1.856 passeggeri e con stazza tra 105.000 e 125.000 tonnellate non è semplice. Gli autori del concept, questo il livello del progetto, fanno affidamento sul cold ironing ovvero banchine elettrificate in 100 porti del Mediterraneo al 2030. L’idea è di sfruttare gli scali lungo la costa, per esempio sulla rotta tra Barcellona e Civitavecchia.

Vision navigherà con batterie di Corvus Energy

quando le navi sono ormeggiate in porto ed evitare i velenosi fumi che ammorbano l’aria delle città portuali. E’ ben diversa la navigazione in elettrico. Servono mega batterie e non mancano i casi concreti, come a bordo diquanti MWh sono necessarie? Al momento da nave da crociera elettrica si limitano a far sapere chi fornirà il sistema di accumulo. «Siamo lieti di avere al nostro fianco Corvus Energy — pioniere nei sistemi di batterie sicuri e affidabili per le navi, avendo equipaggiato più della metà delle imbarcazioni ibride e completamente elettriche al mondo. La tecnologia è disponibile oggi». Queste le parole del manager Thomas Weigend. Va bene l’alimentazione da terra ma questa viene pensata soprattutto per spegnere i generatori elettriciin porto ed evitare i velenosi fumi che ammorbano l’aria delle città portuali. E’ ben. Servono mega batterie e non mancano i casi concreti, come a bordo di Grimaldi e Bibby Marine con 25 MWh , ma per una nave da crocieraAl momento da nave da crociera elettrica si limitano a far sapere chi fornirà il sistema di accumulo. «Siamo lieti di avere al nostro fianco— pioniere nei sistemi di batterie sicuri e affidabili per le navi, avendo equipaggiato più della metà delle imbarcazioni ibride e completamente elettriche al mondo. La tecnologia è disponibile oggi». Queste le parole del manager Thomas Weigend.

Bene, ma c’è da aspettare: «Se ordinata quest’anno, potremmo consegnare la prima nave già nel 2031». Circa cinque anni di attesa quando il mondo sarà cambiato, si spera, con batterie di nuova generazione che occuperanno meno spazio e con meno peso e poi gli scali in porti elettrificati. Probabili le crociere in Mediterraneo. Ne sono convinti a Corvus Energy, ecco le parole del Ceo Fredrik Witte: «La nostra stretta collaborazione con Meyer Werft e la combinazione delle nostre capacità dimostrata con “Vision” rappresentano l’evoluzione naturale della tecnologia delle batterie — e un momento decisivo per il settore crocieristico. Scalare fino a navi da crociera completamente elettriche dimostra al mondo che la tecnologia è sicura, matura e pronta a cambiare le regole del gioco».

Si coprirà gran parte delle rotte del Mediterraneo, in Oceano con i generatori

Nel dettaglio il cantiere sottolinea che «con il sistema a batterie, una grande parte delle tipiche rotte crocieristiche europee può essere coperta, ad esempio la tratta da Barcellona a Civitavecchia. Entro il 2030, circa cento porti europei offriranno l’infrastruttura di ricarica necessaria. Su richiesta, le navi possono essere costruite anche in versione ibrida con piccoli generatori, consentendo ad esempio traversate transatlantiche». Il cold ironing come chiave per garantire la navigazione costiera.

«Ci siamo chiesti come utilizzare l’innovazione per ridurre la CO₂ e contribuire alla decarbonizzazione — non tra 50 anni, ma molto prima. Possiamo ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra fino al 95%», spiega Tim Krug del Concept Development Group di Meyer Werft.

Stop ai fumi, stop alle emissioni e con la propulsione elettrica spariscono anche il vano verticale per il trattamento dei gas di scarico e il fumaiolo. Il layout del ponte cambia radicalmente e segna un vero passaggio verso la decarbonizzazione, con crociere più silenziose e con molte meno vibrazioni rispetto alle navi tradizionali.

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